Afrique Centrale: Congo-Angola - Denis Sassou N'Guesso et Joao Lourenço en tête à tête

En marge de la commémoration marquant le 50è anniversaire de l'indépendance de l'Angola, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu, le 10 novembre, avec son homologue angolais, João Lourenço. Les deux hommes ont évoqué les relations bilatérales dans divers domaines.

Au cours de leur échange, le président Angolais João Lourenço a reconnu et salué l'engagement et le combat mené par son homologue Congolais, Denis Sassou N'Guesso, en faveur de l'accession des pays de l'Afrique Australe à l'indépendance.

La rencontre entre les deux chefs d'Etat a été une occasion de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Congo et l'Angola, deux pays qui ont signé d'importants accords en mars 2015, en vue de redynamiser l'axe Luanda-Brazzaville. Ces accords portent notamment sur la coopération militaire et technique, la suppression des visas pour les détenteurs des passeports de service et diplomatiques, le transport routier, la marine Marchande et le sport.

En sa qualité de président en exercice de l'Union Africaine, le chef de l'Etat Angolais a saisi cette opportunité pour évoquer les défis actuels du continent sur les plans économique, sécuritaire et environnemental.

Rappelons que les relations entre le Congo et l'Angola sont parties d'un traité d'amitié et de coopération et d'un accord-cadre de coopération économique et technique initié en 1976. Des relations sont historiques marquées par une coopération régionale solide.

Les gouvernements des deux pays ont une volonté affichée de raffermir leur coopération et de travailler ensemble sur les problèmes continentaux, comme le souligne le soutien du Congo à la candidature de l'Angola à la présidence de l'Union africaine.

Dans le cadre de l'intégration régionale, le Congo et l'Angola sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.