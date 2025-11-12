Congo-Brazzaville: Commerce extérieur - L'INS s'engage à fiabiliser la production des données nationales

Des représentants de l'Institut national de la statistique (INS) et des acteurs du secteur du commerce extérieur se sont réunis, le 10 novembre à Igné, dans le département de Djoué-Léfini, afin de mettre en place un cadre technique et légal. Cette rencontre marque une étape décisive vers l'amélioration de la fiabilité et de la cohérence des données économiques de la République du Congo.

Organisé dans le cadre du Programme d'harmonisation de la production statistique en Afrique, initié par l'Union africaine, l'atelier de mise en place du cadre technique et légal entre l'INS et ses partenaires vise à renforcer la collaboration institutionnelle autour de la production des statistiques du commerce extérieur des marchandises. Cette concertation a mobilisé des délégués des acteurs publics et privés, notamment les douanes congolaises, la Banque des États de l'Afrique centrale, la Société nationale des pétroles du Congo, l'Énergie électrique du Congo, les ports autonomes de Brazzaville et de Pointe-Noire, le Conseil congolais des chargeurs, le Guichet unique des opérations transfrontalières, ainsi que la Chambre de commerce de Brazzaville et UniCongo.

Ouvrant les travaux de l'atelier, le directeur des enquêtes et des recensements à l'INS, Amzy Perdya Gnalabeka, a rappelé l'intérêt stratégique de répondre aux besoins en données et soutenir la formalisation des politiques et projets de développement. Ces statistiques du commerce extérieur constituent un outil d'aide à la décision, indispensable à la planification du développement, à la recherche économique et à la prise de décision dans le secteur privé. « Cette initiative est une étape cruciale dans notre ambition d'améliorer la qualité, la fiabilité et l'exhaustivité des données relatives aux échanges extérieurs de marchandises », a affirmé Amzy Perdya Gnalabeka.

Signalons que cet atelier destiné à la mise en place du cadre technique et légal a bénéficié du soutien du projet régional pour l'Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, financé par la Banque mondiale. À l'issue de cette phase de concertation, explique Thierry Elemba, chef du service des statistiques du commerce extérieur à l'INS, les points focaux des administrations concernées seront officiellement désignés afin d'amorcer la collecte et la validation trimestrielle des données.