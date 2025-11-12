Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le 6e congrès ordinaire du PCT se tiendra du 27 au 30 décembre prochain

Réunis en session extraordinaire les 9 et 10 novembre au palais des congrès de Brazzaville, les membres du Comité central du Parti congolais du travail (PCT) ont arrêté les dates de la tenue de leur 6e congrès ordinaire et adopté le thème de ces assises.

Attendu de longue date, le 6e congrès ordinaire du PCT se déroulera du 27 au 30 décembre à Brazzaville, sur le thème : « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail dans l'unité, la cohésion et la discipline en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et la démocratie en vue de l'accélération de la marche vers le développement ».

Les participants ont également adopté avec amendements les rapports des sept commissions thématiques du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire. Il s'agit, entre autres, de la commission politique, sociale et culturelle, de la commission politique environnementale et développement durable, de la commission doctrine économique et financement du parti, de la commission communication du parti. Les autres rapports adoptés concernant la commission réforme institutionnelle et organisationnelle, la commission union catégorielle et mouvements associatifs, la commission politique, assortie de ses annexes, notamment la charte, les statuts et le règlement intérieur du parti.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Satisfait des conclusions de ces assises, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a rappelé que l'analyse et les discussions suscitées par ces travaux traduisent la détermination des membres du comité central à maximiser la préparation de ce grand événement. « Au regard des conclusions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus, je reste convaincu que nous avons pris la bonne mesure des innovations préconisées. De même, nous devons nous réjouir d'être arrivé consensuellement à l'approbation du thème du 6e congrès ordinaire et de la date de sa tenue. Ce thème, comme vous avez dû constater, c'est la tradition de nos valeurs fondamentales et de notre engagement constant pour le bien-être du peuple », a indiqué le président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès du PCT, précisant que le parti venait de franchir un nouveau palier dans sa marche vers le 6e congrès ordinaire.

Il a, par ailleurs, demandé aux membres de cette instance délibérante d'avoir à l'esprit qu'un autre challenge doit être relevé prélude au congrès national, à savoir la réussite des congrès fédéraux. « Pour cela, les facteurs clés du succès que nous avons enregistré jusqu'ici, notamment l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité doivent plus que jamais être incarnés par chacun de nous. J'exhorte les membres du comité central à assumer pleinement leur rôle d'encadrement pour le succès des assemblées générales et des congrès fédéraux dans leurs circonscriptions politiques respectives », a conclu Pierre Moussa.