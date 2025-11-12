Congo-Brazzaville: Parlement - Une formation diplômante au profit du personnel administratif

Destinée aux fonctionnaires parlementaires du Congo et autre personnel administratif, la formation diplômante « Geoffrey Dieudonné » qui se déroule du 10 au 14 novembre à Brazzaville, vise, entre autres, à renforcer les compétences des participants pour améliorer la qualité des textes, la sécurité juridique et le fonctionnement des institutions démocratiques.

Placée sur le thème : « l'Administration et l'organisation du travail parlementaire : la coopération interparlementaire, les actes non législatifs et le protocole », le séminaire est organisé par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), en partenariat avec le Parlement congolais. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat vont, pendant cinq jours, renforcer leurs capacités à travers différentes thématiques : l'administration et l'organisation du travail parlementaire ; la coopération interparlementaire ; la diplomatie parlementaire ; les dispositions réglementaires, diplomatiques et protocolaires ; la rédaction des actes non législatifs et les procédures protocolaires.

Ce séminaire diplômant est organisé pour honorer la mémoire de Geoffrey Dieudonné, cadre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, assassiné à Bamako, au Mali, le 20 novembre 2015, alors qu'il était formateur d'une session de ce genre.

Le conseiller de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Région Afrique, chargé de la formation des fonctionnaires parlementaires, Kante Sékou, a rappelé que les sujets retenus pour le séminaire de Brazzaville sont essentiels pour le renforcement des capacités du personnel administratif du Sénat et de l'Assemblée nationale. La tenue effective de cette formation est, selon lui, significative à plus d'un titre, car elle contribue à un échange d'expérience entre collègues avec la participation de hauts fonctionnaires, experts venus d'autres parlements de l'espace francophone, mais également du fait de la pérennité du public visé.

L'APF, a-t-il déclaré, est consciente du rôle indispensable des fonctionnaires parlementaires dans le fonctionnement des assemblées. « Ils constituent la mémoire institutionnelle des parlements et des appuis indéfectibles aux parlementaires pour la bonne pratique de leurs missions. Elle ne saurait privilégier la formation des parlementaires et ignorer le personnel administratif. Celui-ci mérite un appui inconditionnel du fait de ses multiples actions intellectuelles d'analyse, de production et d'assistance dans les Parlements ainsi que de sa présence continue au sein de l'administration, contrairement aux députés et sénateurs qui sont tenus par un mandat électif, donc non permanent », a rappelé Kanté Sékou, précisant que cette formation vise à renforcer les capacités des fonctionnaires parlementaires du Congo, pour permettre une meilleure maîtrise de leurs tâches quotidiennes et mieux les outiller dans les thématiques convenues de commun accord entre l'APF et le Parlement congolais.

Professionnaliser les administrations parlementaires

Le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Alain Pascal Leyinda, a, de son côté, traduit la profonde gratitude du Parlement congolais envers l'APF pour son soutien constant et son engagement en faveur du renforcement des capacités institutionnelles dans l'espace francophone. Selon lui, ce partenariat « exemplaire » illustre la solidarité francophone et la volonté commune des deux parties de promouvoir une gouvernance parlementaire efficace, moderne et ouverte.

« Le rôle des parlements aujourd'hui exige des administrations dynamiques et compétentes. C'est pourquoi, ce séminaire d'une importance capitale constitue une belle opportunité d'acquisition d'outils concrets pour améliorer la performance de nos services et la qualité de l'appui à porter aux parlementaires dans leurs fonctions. Il s'inscrit aussi dans une dynamique de professionnalisation accrue de nos administrations parlementaires et témoigne de notre volonté commune de doter les fonctionnaires de notre Parlement des outils, des savoirs et des compétences indispensables à l'exercice efficace de leurs responsabilités », a-t-il rappelé.

Il a également réaffirmé l'importance accordée à la formation du capital humain par les présidents des deux chambres du Parlement congolais qui ont, d'après Alain Pascal Leyinda, toujours fait de la formation continue, une priorité constitutionnelle. Les thématiques abordées au cours de cette formation traduisent, a-t-il rappelé, l'ambition de faire du Parlement congolais, une institution moderne, ouverte et pleinement intégrée dans les réseaux de coopération régionale et internationale.

« Cette vision traduit la volonté péremptoire de moderniser notre administration parlementaire et d'en faire un modèle d'efficacité au service du peuple congolais. A vous chers participants, je vous invite à suivre avec assiduité les travaux et à tirer le meilleur profit de cette formation afin que les compétences et les savoirs acquis se traduisent dans la qualité du travail parlementaire. Que votre engagement dans ce processus de renforcement des capacités contribue à faire de notre administration parlementaire, un pilier solide, moderne et performant au service de la démocratie », a exhorté le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale.