Congo-Brazzaville: Les JAM - Un nouvel élan de soutien pour Dave Mafoula

La nouvelle plateforme citoyenne « Les Jeunes Avec Mafoula » (JAM) a été officiellement lancée le 8 novembre, à Brazzaville, lors d'une cérémonie solennelle réunissant militants et sympathisants à la préfecture.

Présentés comme un mouvement de jeunes engagés, les JAM ont clairement affiché leur soutien à Uphrem Dave Mafoula, président du parti de l'opposition « Les Souverainistes » (LS). Les responsables du mouvement les JAM ont souligné, dès le lancement, la vision de cette plateforme juvénile qui vise à rassembler les forces progressistes et démocratiques autour d'un projet commun : l'alternance politique avec la responsabilisation des jeunes.

« La plateforme les JAM est un mouvement citoyen crée par les jeunes engagés, guidés par la volonté de reconstruire le Congo. Un cadre structuré et dynamique qui entend faire beaucoup avec peu, prouver que le patriotisme et l'engagement sincère valent plus que l'argent. Là où d'autres mobilisent à grands moyens, nous mobilisons par la proximité, l'exemplarité et la vérité », a déclaré le coordonnateur général des JAM, Henryal Modoungou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le Congo, havre de paix jadis, traverse une turbulence multidimensionnelle qui exige de la jeunesse, une prise de conscience républicaine, patriotique et dynamique. « Nous avons été perçus comme une simple force d'appui, un décor de meeting, bon à applaudir. Mais la jeunesse d'aujourd'hui refuse d'être reléguée à l'arrière-plan de la décision politique. C'est pourquoi notre jeunesse doit se former, s'informer et se responsabiliser pour devenir des citoyens actifs et critiques, pas seulement des électeurs de circonstance », a rappelé Henryal Moudoungou à ses militants et sympathisants.

Le lancement des JAM intervient dans un contexte préélectoral marqué par une recomposition des alliances. En se positionnant officiellement derrière Uphrem Dave Mafoula, la plateforme entend fédérer des énergies autour de la vision du Congo. « Notre choix se porte sur vous tout simplement parce que vous représentez aujourd'hui le renouveau, la rigueur et la rupture avec les pratiques qui freinent notre pays. Vous incarnez la crédibilité, la constance et la dignité d'un dirigeant moderne qui veut reconstruire sans diviser, tout en plaçant la jeunesse au coeur de votre contrat politique », a-t-il indiqué justifiant l'affiliation du mouvement au président du parti « Les Souverainistes ».

Prenant la parole pour son mot de circonstance, Uphrem Dave Mafoula a félicité cet engagement citoyen et juvénile, rappelant l'importance de la jeunesse dans le développement d'un pays. « La jeunesse d'un pays, c'est son énergie et si vous voulez avancer, vous devez travailler avec cette énergie », a-t-il indiqué.

Il a également encouragé les jeunes à un sursaut démocratique en se mobilisant « n'ont pas pour l'échec mais pour la raison ». Interrogé sur les sujets d'intérêts national tels que le chômage et l'insécurité, Uphrem Dave Mafoula a dénoncé « le manque d'action des pouvoirs publics à mettre en place une politique économique en adéquation avec les réalités actuelles afin de lutter contre le chômage des jeunes. » Il a pris exemple sur le secteur commercial, qui est en majorité dominé par les étrangers, ce qui peut, selon lui, entrainer les jeunes dépourvus de moyens à s'émanciper par la délinquance.

Concernant l'opération de lutte contre le banditisme engagée par la Direction générale de la sécurité présidentielle, si le président des Souverainistes a salué l'initiative visant à éradiquer le phénomène « KuLuna ou Bébés noirs, il s'est, par contre, montré scepticisme quant aux méthodes employées. « Il faut attaquer le mal par la racine » et pour lui, cette racine c'est le chômage. C'est ainsi qu'il suggère la mise en place de politiques sociales permettant à chaque ménage congolais d'avoir au moins deux travailleurs « pour éviter qu'un enfant en manque et dans le besoin se retrouve dans la rue », telle est la proposition de Uphrem Dave Mafoula.