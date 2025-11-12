Congo-Brazzaville: Dans une confiance raffermie tracer de belles perspectives pour une coopération gagnant-gagnant

La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'effectuer ma première visite à Oyo, ville natale du Président Denis Sassou-N'Guesso. Les habitants y jouissent d'une vie tranquille et harmonieuse. Ils ont travaillé avec diligence et assiduité pour créer une vie meilleure. Je suis vraiment impressionnée par le dynamisme et la vitalité qui règnent partout à Oyo, ce qui me rappelle les efforts inlassables que le peuple chinois a déployé sur la voie de la modernisation. Récemment, le quatrième plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est tenu avec succès à Beijing, le « développement » et la « modernisation » constituaient les mots les plus répétés tout au long de ce grand rendez-vous politique. Tournés vers l'avenir, la Chine et le Congo sont en train d'oeuvrer à leur propre façon pour réaliser un développement plus modéré et de haute qualité et pour poursuivre leur marche en avant vers un avenir plus radieux.

Nous devons saisir la tendance historique pour ouvrir de belles perspectives au développement dans les cinq ans à venir.

Depuis 76 ans, l'émergence de la Chine nouvelle s'est accompagnée par la réalisation de quatorze plans quinquennaux. Aujourd'hui, la Chine voit son volume du commerce des marchandises et celui de son commerce des services se classer respectivement au premier et au deuxième rang mondial, sa croissance moyenne s'élever à 5,5% et sa contribution à l'économie mondiale atteindre à la hauteur de 30%. Elle a réussi à mettre en place les plus vastes systèmes d'éducation, de sécurité sociale et de santé publique dans le monde. Comme l'a dit le Président Denis Sassou-N'Guesso, les accomplissements que la Chine avait obtenus dans son développement sont « remarquables ».

La Chine, par ses efforts constants, a réalisé la transition d'un pays extrêmement pauvre et faible vers le plus grand pays en développement. Elle a frayé, par ses actions concrètes, une bonne voie à suivre marquée par l'ouverture, l'inclusion et la coopération gagnant-gagnant. Comme l'a dit un proverbe, « personne ne peut retourner à l'isolement sous le même ciel, et un simple trait d'union ne suffit pas à relier le grand village planétaire ». Aujourd'hui, la Chine lance une nouvelle mobilisation pour les cinq prochaines années, ce qui permettra non seulement de mettre en valeur le miracle de son développement, mais aussi d'encourager, par la réussite de la modernisation à la chinoise, le Congo et d'autres pays en développement à choisir en toute indépendance la voie de développement adaptée à leurs réalités nationales.

Nous devons poursuivre le concept de développement centré sur le peuple pour mettre les acquis de la modernisation au service de la population toute entière.

Le PCC accorde toujours la première priorité au peuple. Comme l'a indiqué le Président Xi Jinping, « parmi toutes les missions à accomplir, la plus importante est d'assurer une vie heureuse à notre peuple ». Pour répondre de manière satisfaisante aux besoins du peuple, nous devons faire fructifier la modernisation au bénéfice de chaque foyer, et oeuvrer pour promouvoir l'éducation universelle de haut niveau, la création d'emplois suffisants en quantité et en qualité, la répartition des revenus juste et équitable, l'égalité d'accès aux services publics et la soutenabilité du système de sécurité sociale, en vue de renforcer le sentiment de bonheur de chaque ménage, de satisfaire l'aspiration croissante du peuple à une vie meilleure, et de faire bénéficier de manière équitable les acquis de la modernisation au peuple. Tout comme ce qu'elle a fait pour promouvoir son développement économique et sociale, la Chine oeuvre également au bien-être de toute l'humanité dans sa diplomatie.

Comme l'a souligné le Président Xi Jinping, « ce n'est que lorsque tous les peuples du monde vivent une vie heureuse que la prospérité sera durable, que la sécurité sera garantie et que les droits de l'homme auront des bases solides ». Sur la base des principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi » et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés pour la coopération sino-africaine, la Chine a travaillé à construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle et une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, ce qui a permis à nos frères africains de bénéficier aussi des dividendes du développement et de contribuer à la réalisation des aspirations ardentes de différents pays, de différentes nations et de différents individus.

Nous devons élargir les intérêts communs pour créer de vastes opportunités au développement partagé de tous les pays.

Le développement est un sujet ééternel des sociétés humaines. Il représente une valeur universelle de toute l'humanité. Ce n'est que par le développement national continu que l'aspiration du peuple à une vie meilleure et à une société tranquille deviendra une réalité. Ces dernières années, la situation internationale est complexe et sévère, ce qui se traduit par la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme et la multiplication des actes hégémoniques. Face au contre-courant de notre époque, la Chine se tient fermement du côté de l'équité, de la justice et de l'impartialité. La Chine poursuit l'ouverture sur l'extérieur de haut niveau pour offrir de nouvelles opportunités au développement partagé de différents pays, et elle travaille avec le Congo et d'autres pays du monde pour tracer de nouvelles perspectives de la coopération gagnant-gagnant. Comme l'a dit le Président Xi Jinping, « coopérer avec la Chine, c'est embrasser les opportunités ».

Il y a quelques jours, Monsieur Denis Christel SASSOU-N'GUESSO, Ministre congolais de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public-Privé du Congo, a signé officiellement à Shanghai avec Monsieur Wang Wentao, Ministre chinois du Commerce, l'Accord de Récolte Précoce de l'Accord de Partenariat Économique pour un Développement Partagé entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Congo. Le Congo est le premier pays africain à conclure cet accord avec la Chine. Il bénéficiera rapidement de la politique de tarif douanier zéro au service de son propre développement, et écrira avec la Chine de nouveaux chapitres dans la coopération entre les deux pays sur le commerce et l'investissement.

Tout comme l'impétuosité du fleuve Yangtsé et du fleuve du Congo vers l'océan, l'engagement initial des peuples du monde vers la solidarité et la coopération demeure indéfectible. La Chine, un grand pays responsable, ouvrira encore plus grand ses portes pour promouvoir sa coopération avec le reste du monde. La Chine et le Congo, coprésidents du FOCAC, sont compagnons de routes et amis véritables sur la voie de la modernisation. Je suis convaincue que sous la direction stratégique des deux Chefs d'État, nos deux pays travailleront en étroite coordination pour suivre le courant de notre époque et ouvrir de nouveaux horizons sur la base des acquis, construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau, consolider la certitude de la coopération gagnant-gagnant, jouer un rôle important dans le développement et le progrès de l'humanité et apporter une plus grande contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Ambassadeur de la Chine au Congo