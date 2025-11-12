Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Des chercheurs s'activent pour une transition énergétique durable

10 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Après le lancement à Brazzaville du Réseau pour la recherche sur la transition énergétique en Afrique centrale (ReTEAC), les chercheurs venus de plusieurs pays du monde ont pris part à une conférence scientifique au Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique d'Oyo, dans le département de la Cuvette.

La conférence ayant réuni enseignants-chercheurs et chercheurs de divers horizons a été une occasion de partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les énergies renouvelables et le développement durable.

« Si nous avons quasiment les mêmes problèmes, nous pouvons donc partager les mêmes solutions ». C'est en ces termes que la directrice exécutive du Centre d'excellence d'Oyo, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, a résumé l'utilité de cette conférence visant à stimuler la collaboration interdisciplinaire, renforcer les compétences pratique, soutenir l'innovation et le transfert technologique.

Spécialiste en biogaz, venu du Brésil, Alessandre Sanches Peteira a dans son exposé invité les pays d'Afrique centrale à miser sur cette énergie. « Le biogaz est une des solutions en matière de transition énergétique. Il est accessible à tous », a-t-il indiqué.

La conférence a par ailleurs été ponctuée de la présentation des projets sur les avancées scientifiques et technologiques dans les filières du solaire photovoltaïque. En la matière, Kathryn Jeffrey, professeure associée de l'université de Sterling en Ecosse a mis un accent sur les réseaux de recherche. Elle s'est appuyée sur l'initiative scientifique sur le Bassin du Congo en appelant à des partenariats fructueux pour élargir les opportunités de collaboration.

