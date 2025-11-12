Burkina Faso: Marathon Houet de Sidwaya - La DG Assétou Badoh reconnaissante des autorités administratives et coutumières

11 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Directrice générale (DG) des Éditions Sidwaya, Assétou Badoh a entamé le mardi 11 novembre 2025, une tournée de courtoisie auprès des autorités administratives et coutumières communales pour traduire sa reconnaissance, pour leur précieux accompagnement dans l'organisation de la première édition du Marathon Houet de Sidwaya, tenue le samedi 8 novembre dernier.

C'est auprès de madame le gouverneur de la région du Guiriko Mariama Konaté/Gnanou que la délégation conduite par la Directrice générale (DG) des Éditions Sidwaya Assétou Badoh a ouvert le bal de remerciement. Dans une ambiance empreinte de cordialité, Mme Badoh a exprimé toute sa gratitude pour le soutien institutionnel et moral dont Sidwaya a bénéficié.

Elle a salué l'implication personnelle du gouverneur dans la réussite de cette activité, qui a rassemblé plus d'un millier d'athlètes venus de divers horizons. En retour, Mme Konaté/Gnanou a félicité l'équipe de Sidwaya pour cette belle initiative qui allie sport, cohésion sociale et rayonnement de la région. La délégation s'est par la suite rendue au palais du chef coutumier des Bobo Mandarès.

La DG y est allée dire merci pour les bénédictions et le soutien spirituel accordés avant et pendant le marathon. Une marque de respect à l'endroit des autorités traditionnelles, garantes des valeurs culturelles et sociales de la région. Le chef a, de son côté, salué l'approche inclusive de l'organisation et a encouragé la pérennisation de l'événement.

 

