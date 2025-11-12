Afrique: Partenariat stratégique : Le Maroc et le Rwanda relancent leur coopération militaire

Un pas décisif a été franchi dans le renforcement des liens militaires entre le Maroc et le Rwanda ce mardi 11 novembre 2025. Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR), a accueilli à Rabat le chef d'état-major de l'armée de terre rwandaise pour une visite de travail. Cette rencontre concrétise un accord signé en juin dernier, positionnant la défense comme un pilier central de leur relation bilatérale.

Une haute rencontre pour l'activation des accords

Le général de division Vincent Nyakarundi, chef d’État-major de l’armée de terre rwandaise, est en visite officielle au Maroc du 10 au 14 novembre. Il a été reçu ce mardi au siège de l’État-major général des FAR par le général Mohammed Berrid, qui est également commandant de la zone Sud des FAR, agissant sur les instructions directes du Roi Mohammed VI.

Selon APAnews, cette session de travail s'inscrit directement dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de coopération militaire que les deux nations avaient paraphé en juin 2025 à Rabat. Cet accord balise les différents axes de leur collaboration future dans le domaine de la défense.

Satisfaction mutuelle et perspectives d'élargissement

Durant l'entretien, l'officier supérieur rwandais a exprimé son entière satisfaction quant à l'excellence et la solidité des relations bilatérales. Il a souligné que cette visite représentait un moment crucial pour l'approfondissement de la coopération militaire, offrant une opportunité idéale d'échanges et de concertation entre les deux commandements.

À la fin de la rencontre, les deux généraux ont conjointement réaffirmé leur engagement à maintenir et à dynamiser le partenariat existant. Leur objectif est d'étendre la portée de cette collaboration, la transformant en une coopération militaire « durable et exemplaire » au service de la sécurité et de la paix en Afrique.

APAnews précise que l'essor de ces relations, déjà bien établies, s'est nettement accéléré depuis la visite historique du roi Mohammed VI à Kigali en 2016, les faisant évoluer vers un partenariat stratégique visant à stimuler le développement et la sécurité sur le continent.