Nigeria: Le séminariste enlevé le 10 juillet est décédé des suites de ses blessures subies lors de l'attaque

Abuja — Emmanuel Alabi, le séminariste enlevé au Nigeria le 10 juillet dernier (voir Fides 12/7/2025), serait mort de faim et des suites des blessures subies lors de son enlèvement.

C'est ce qu'a rapporté à l'Agence Fides le chancelier du diocèse d'Auchi, le père Jude Sule Auchi, qui a recueilli le témoignage de Joshua Aleobua, l'autre séminariste enlevé qui a été libéré le 4 novembre (voir Fides 5/11/2025).

« D'après les informations obtenues par le séminariste mineur qui a retrouvé la liberté, pendant la marche forcée imposée par ses ravisseurs, Emmanuel, qui avait été blessé lors de l'attaque du séminaire, s'est senti épuisé et n'a pas été en mesure de poursuivre le voyage avec ses ravisseurs », affirme le père Auchi. « Il a donc été abandonné à un certain endroit. Lorsque les ravisseurs sont revenus le lendemain pour le récupérer, ils ont découvert qu'il était mort », affirme le chancelier, selon lequel le corps du jeune homme n'a pas encore été retrouvé.

Rappelons que le 10 juillet, un groupe d'hommes armés a attaqué le petit séminaire de l'Immaculée Conception, à Ivianokpodi, dans le diocèse d'Auchi, dans l'État d'Edo (sud du Nigeria). Après avoir tué un membre des forces de sécurité, Christopher Aweneghieme, les bandits ont capturé trois jeunes séminaristes : Japhet Jesse (qui a été libéré le 18 juillet), Joshua Aleobua (libéré le 4 novembre, comme mentionné ci-dessus) et Emmanuel Alabi, qui n'a malheureusement pas survécu.