Nigeria: Le séminariste enlevé le 10 juillet est décédé des suites de ses blessures subies lors de l'attaque

10 Novembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Emmanuel Alabi, le séminariste enlevé au Nigeria le 10 juillet dernier (voir Fides 12/7/2025), serait mort de faim et des suites des blessures subies lors de son enlèvement.

C'est ce qu'a rapporté à l'Agence Fides le chancelier du diocèse d'Auchi, le père Jude Sule Auchi, qui a recueilli le témoignage de Joshua Aleobua, l'autre séminariste enlevé qui a été libéré le 4 novembre (voir Fides 5/11/2025).

« D'après les informations obtenues par le séminariste mineur qui a retrouvé la liberté, pendant la marche forcée imposée par ses ravisseurs, Emmanuel, qui avait été blessé lors de l'attaque du séminaire, s'est senti épuisé et n'a pas été en mesure de poursuivre le voyage avec ses ravisseurs », affirme le père Auchi. « Il a donc été abandonné à un certain endroit. Lorsque les ravisseurs sont revenus le lendemain pour le récupérer, ils ont découvert qu'il était mort », affirme le chancelier, selon lequel le corps du jeune homme n'a pas encore été retrouvé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelons que le 10 juillet, un groupe d'hommes armés a attaqué le petit séminaire de l'Immaculée Conception, à Ivianokpodi, dans le diocèse d'Auchi, dans l'État d'Edo (sud du Nigeria). Après avoir tué un membre des forces de sécurité, Christopher Aweneghieme, les bandits ont capturé trois jeunes séminaristes : Japhet Jesse (qui a été libéré le 18 juillet), Joshua Aleobua (libéré le 4 novembre, comme mentionné ci-dessus) et Emmanuel Alabi, qui n'a malheureusement pas survécu.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.