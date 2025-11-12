Le Président Adama Barrow a procédé à l'inauguration officielle de la Route de Hakalang, longue de 85 km, lors d'une cérémonie historique dans la Région de North Bank, réalisant ainsi la promesse faite durant la campagne présidentielle de 2016 aux populations de Upper, Lower Nuimi et Jokadou, qui attendaient la construction de cette route depuis belle lurette.

En moins de neuf ans sous son administration, le président Adama barrow a tenu sa promesse, éradiquant ainsi des décennies de difficultés auxquelles les communautés de la région ont été constamment confrontées depuis l'indépendance.

La cérémonie de coupure de ruban, organisée au cours du weekend, a marqué la fin de décennies d'isolement pour plus d'une centaine de communautés dans la région. Pour de nombreux résidents, l'idée de la construction d'une rue pavée et bien bitumée n'avait été qu'un rêve inimaginable. Depuis l'indépendance, le piteux état des routes avait sérieusement entravé le développement économique ainsi que la mobilité et l'accès des populations aux services essentiels.

Des centaines de résidents locaux ont jonché les abords des rues et ont accueilli le Président dans une ambiance chaleureuse et festive, car cette cérémonie symbolise la fin de décennies de souffrance, de vie quotidienne dans la poussière. Pour un grand nombre d'entre eux, c'était un rêve devenu réalité, notamment pour ceux qui avaient pensé qu'ils ne vivraient jamais assez longtemps pour témoigner d'un accomplissement aussi régénérateur et stimulant pour le développement socio-économique de la région.

Dans le célèbre village de Jufureh, des milliers de supporters du gouvernement et du parti au pouvoir se sont rassemblés non seulement pour assister à cette cérémonie historique, mais également pour écouter les discours de diverses personnalités politiques présentes, dont le Président lui-même. Il a assuré la foule de la détermination inébranlable de son gouvernement à apporter des solutions aux besoins des populations et à améliorer leurs conditions d'existence.

Le Président a personnellement pris le volant de son véhicule officiel et a conduit de Buniadou à Nuimi Bakindiki. Il a ainsi pu découvrir de par lui-même l'excellente qualité de la route, une route que les critiques avaient déclarée ne verrait jamais le jour lors de la pose symbolique de la première pierre il y a des années de cela. Cette route est aujourd'hui achevée et inaugurée, financée intégralement par le gouvernement par le biais des contribuables gambiens.

Cette autoroute de 85 km, qui passe à travers plusieurs villages, est considérée comme un atout important car il boostera la mobilité des populations ainsi que le commerce et le développement régional.

Pour les mères et femmes enceintes, le trajet vers les établissements de santé était périlleux, car un grand nombre d'entre elles ont été contraintes de voyager de longues distances à pied ou sur des charrettes, et ce, à travers des sentiers épouvantables. Les agriculteurs rencontraient d'immenses difficultés pour convoyer leurs produits vers les marchés, ce qui entravait la croissance économique et approfondissait la pauvreté rurale.

Cette route nouvellement achevée permettra de relier Upper Nuimi, Lower Nuimi, et Jokadou, offrant ainsi une voie d'accès aux services essentiels et créant des opportunités économiques. Avec la majorité de ces communautés désormais connectée au réseau électrique national, il est prévu que la synergie entre l'accès à l'électricité et la mobilité des populations boostera les entreprises locales, rehaussera la productivité agricole, et facilitera la prestation des services sociaux.

La Route de Hakalang est l'un des projets infrastructurels phare de l'administration du Président Barrow, qui est dans sa neuvième année de gouvernance. Cette route reflète sa vision d'ensemble englobant l'unité nationale et le développement équitable, veillant ainsi à ce qu'aucune région ne soit abandonnée en marge du développement.

Les témoignages des résidents ont révélé que cette route n'est pas uniquement un savant mélange de roche et d'asphalte, c'est un nouveau souffle de vie. Un grand nombre de ces résidents ont reconnu qu'ils n'avaient jamais espéré voir un tel jour de leur vivant.

Tandis que les critiques avaient précédemment affirmé que la cérémonie de la pose de la première pierre il y a quelques années n'était qu'un simulacre politique, et que d'autres avaient questionné l'utilisation de l'argent des contribuables pour la construction de cette route, le sentiment qui anime les résidents de la région est tout autre. Les bénéficiaires de ce projet ont exprimé leur reconnaissance, indiquant que les gouvernements précédents de Sir Dawda Jawara et Yahya Jammeh n'avaient jamais daigné procéder à la construction d'une telle infrastructure, et ce, malgré les contributions fiscales des résidents de la région.

La cérémonie d'inauguration de la Route d'Hakalang représente plus qu'un évènement politique sans précédent ; c'est un symbole de paix et d'inclusion. Tandis que les véhicules rouleront désormais sur des routes d'une excellente qualité, contrairement aux décennies durant lesquelles ces routes étaient parsemées de bourbe et d'embuches, les résidents de Nuimi et de Jokadou entrent dans une nouvelle ère pleine d'opportunités, d'espoirs et de dignité.

Le Président Barrow, lors de son discours d'inauguration à Jufureh, a déclaré : « Ce remarquable succès est une autre preuve éclatante de l'engouement inébranlable de mon gouvernement pour la réhabilitation et le développement de notre infrastructure nationale, et ce, en vue de stimuler la croissance économique et rehausser le niveau de vie de tous les Gambiens. »

Pendant des décennies entières, a-t-il déclaré, les résidents de la Région de North Bank, notamment ceux d'Upper Nuimi et des régions environnantes, ont terriblement souffert due à des années d'isolement et à un accès limité aux services sociaux essentiels, et ce, en raison de la qualité pitoyable des routes.

« De telles difficultés ont contraint nos agriculteurs à endurer de pénibles épreuves pour transporter leurs produits, tandis que les commerçants devaient faire face à de nombreux obstacles avant d'arriver dans les centres commerciaux de leur choix. L'accès aux écoles, aux marchés, aux établissements de santé, et aux autres services était un cauchemar. »

Le président Barrow a ajouté: « Compte tenu de la dimension importante de la population gambienne dans cette région, mon gouvernement a estimé que le financement de cette route répondait à un double impératif moral et économique. Originalement conçu pour couvrir 84,7 km, cette route relie plus de trente (30) communautés de divers districts des régions de Nuimi et de Jokadou. »

« Au vu de son importance, ce projet représente plus qu'une infrastructure routière. Ce projet représente le progrès, l'unité, et le développement inclusif, inspiré par un gouvernement du peuple et pour le peuple. Ce projet démontre manifestement notre engouement pour le développement économique et social de toutes les régions du pays. »

« A vous, les résidents d'Hakalang, je vous transmets nos respects les plus profonds. Votre coopération, résilience, et patience au cours de ces dernières années n'ont nullement été en vain. Vous avez attendu, vous avez espéré, vous avez embrassé et vous êtes demeurés fidèles à la vision de lendemains meilleurs qui arrivent à grands pas. »