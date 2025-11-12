Sénégal: Sonko–Diomaye - Le début d'une partie d'échecs au sommet de l'État

Le « Tera-meeting » du 8 novembre semble avoir laissé des traces profondes au sommet de l’État. En drainant une marée humaine au parking du stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, le leader du PASTEF Les Patriotes, Ousmane Sonko, ne s’est pas gêné pour déverser sa bile sur ses supposés opposants : l’ex-président Macky Sall, le ministre Abdourahmane Diouf , sans oublier ceux qu’il qualifie de « gens du système », selon lui toujours infiltrés dans les rouages du pouvoir actuel.

Dans la soirée du 11 novembre, une décision inattendue est tombée du Palais. Un communiqué de la coalition « Diomaye Président » annonce la révocation de Mme Aïssatou Mbodj de son statut de présidente de ladite coalition, remplacée par Mme Aminata Touré.

Le président Bassirou Diomaye Faye a expliqué que cette décision s’inscrit dans une « réorganisation de la coalition » visant à la rendre « plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante » pour accompagner le projet présidentiel. Il ajoute avoir demandé à Mme Mbodj de convoquer « dans les meilleurs délais » la conférence des leaders pour passer le témoin à sa successeure.

Cependant, la mesure ne fait pas consensus. Le PASTEF a réagi dans un communiqué rendu public la même soirée, estimant que le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas les prérogatives pour démettre Mme Mbodj. Le parti rappelle que la coalition « Diomaye Président » n’a jamais eu pour président Bassirou Diomaye Faye, qui n’en était que le candidat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le PASTEF et ses alliés affirment ne pas se reconnaître « dans aucune initiative coordonnée par Mme Aminata Touré, avec qui ils ne partagent ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes ». Ils annoncent poursuivre leur agenda, qui vise à fusionner avec d’autres organisations alliées, élargir leur base militante et finaliser la création de l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (APTE), sous la présidence de Mme Aïssatou Mbodj.

À la lumière de ces évènements, il apparaît que cette série de décisions découle directement du Tera-meeting. Lors de ce rassemblement, Ousmane Sonko avait laissé entendre un possible départ d’Abdourahmane Diouf, tout en évoquant des soupçons de surfacturation liés à son passage au ministère de l’Enseignement supérieur. Ces propos ont été perçus comme une attaque directe contre l’actuel ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, poste qu’il occupe depuis le 6 septembre 2025.

La nomination d’Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président renforce l’impression d’un jeu d’échecs politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son allié historique Ousmane Sonko.

Dès lors, une question s’impose : assistera-t-on à une friction ouverte entre les deux hommes forts du pouvoir ? L’avenir nous le dira.

Pour rappel, créée en janvier 2024, la coalition “Diomaye Président” est née d’un vaste rassemblement de mouvements citoyens, de partis politiques et d’organisations proches du PASTEF-Les Patriotes, dans la perspective de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.

Elle avait pour mission principale de porter la candidature de Bassirou Diomaye Faye, désigné en remplacement d’Ousmane Sonko après son empêchement judiciaire.