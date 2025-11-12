Congo-Kinshasa: Marche de soutien à Roger Lumbala avant sa comparution à Paris

Le parti politique Rassemblement des Congolais démocrates nationalistes (RCD/N) a organisé une marche pacifique ce lundi 10 novembre à Kinshasa, en soutien à Roger Lumbala, ancien ministre, député et sénateur de la RDC. Ce dernier est attendu devant la Cour d'assises de Paris ce mercredi 12 novembre, dans le cadre d'une procédure judiciaire pour des faits présumés de complicité de crimes contre l'humanité.

À l'issue de la marche, les militants du RCD/N ont tenu un sit-in devant l'Ambassade de France, où ils ont déposé un mémorandum réclamant l'extradition de Roger Lumbala vers la RDC. Lord Ilanga, secrétaire exécutif du parti, a déclaré :

« La France ne fait que bafouer la souveraineté de notre pays. Nous exigeons l'extradition immédiate de Monsieur Roger Lumbala ».

Roger Lumbala est poursuivi par la justice française pour des faits remontant aux années 2002-2003, dans le cadre de l'opération dite « Effacer le tableau » menée en Ituri. La France évoque le principe de compétence universelle pour le juger. Le RCD/N conteste cette démarche, estimant que la Cour d'assises de Paris n'a pas compétence pour juger un citoyen congolais pour des faits commis sur le territoire national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une demande d'extradition restée sans réponse

Le parti affirme que le Chef de l'État Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement congolais à formuler une demande officielle d'extradition, restée sans réponse de la part des autorités françaises.

Les membres du RCD/N dénoncent un manque de respect diplomatique et un abus de procédure, appelant à une mobilisation nationale pour défendre la souveraineté judiciaire de la RDC.