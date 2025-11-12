Congo-Kinshasa: Dégradation du marché Stade à Matadi - Les vendeurs lancent un cri d'alarme

Le marché Stade, situé dans la commune de Mvuzi à Matadi, autrefois centre névralgique des échanges commerciaux dans le Kongo Central, est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Ce site, qui faisait la fierté des commerçants locaux, est désormais méconnaissable, exposant vendeurs et clients à de graves risques sanitaires, a constaté lundi 10 novembre, le reporter de Radio Okapi.

La toiture vétuste menace de s'effondrer à tout moment. Lors des pluies, l'eau s'infiltre de toutes parts, rendant le marché impraticable. Les étalages endommagés obligent de nombreux vendeurs à exposer leurs marchandises à même le sol, une pratique qui favorise l'insalubrité et expose la population à des maladies liées au manque d'hygiène.

« Nous travaillons dans des conditions inacceptables. L'humidité nous rend malades, et les clients fuient le marché », déplore une vendeuse rencontrée sur place.

Absence de latrines et de gestion des déchets

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le marché ne dispose ni de latrines fonctionnelles ni de dépotoir, aggravant les conditions d'assainissement. Les déchets s'accumulent sans système de gestion approprié, générant une odeur nauséabonde et un environnement malsain.

Face à cette situation, les vendeurs et vendeuses appellent à une intervention urgente des autorités urbaines et municipales pour réhabiliter ce centre de négoce vital. La fréquentation du marché diminue, mettant en péril la subsistance de nombreuses familles qui dépendent de cette activité commerciale.