Congo-Kinshasa: La baisse du dollar peine à faire baisser les prix sur les marchés

Pres d'un mois après le début de la baisse du taux du dollar américain face au franc congolais, les prix des nombreux produits de première nécessité dans les marchés de Kinshasa ne suivent toujours pas cette tendance. C'est le constat effectué ce lundi 10 novembre par Radio Okapi dans plusieurs marchés de la commune de Ngaliema, (Kinshasa).

Les produits alimentaires de base comme la farine de Manioc, les bananes plantains ou encore les légumes n'ont connu aucune baisse notable. Seuls les vivres frais, notamment le poisson et la viande, affichent une légère diminution de prix, dans les marchés de la commune de Ngaliema, a l'ouest de la capitale congolaise.

Au marché des anciens combattants, une vendeuse de poissons chinchards indique que le prix d'une rame est passé de 68 000 francs congolais à 64 500 francs congolais ( 29 USD), soit une baisse de 3 500 FC, qu'elle juge toutefois insignifiante au regard des coûts d'approvisionnement.

Fait surprenant, certains produits comme le savon ont même vu leur prix augmenter, selon les témoignages recueillis. Une situation paradoxale qui alimente l'incompréhension et la frustration des consommateurs.

Le manque d'infrastructures agricoles pointé du doigt

Cette inertie des prix est la même sur tous les marchés de la ville. Plusieurs vendeurs évoquent comme explication le manque de routes de desserte agricole, qui continue de freiner l'acheminement des produits vers la capitale. Cette situation maintient les coûts de transport élevés, neutralisant l'effet positif de la baisse du dollar sur les prix.

Les Kinois attendent des effets concrets

Dans tous les marchés visités à Ngaliema, les habitants de Kinshasa disent attendre toujours des effets significatifs de la baisse du dollar sur leur panier de la ménagère. Pour eux, la stabilité du taux de change ne suffit pas : il faut des mesures concrètes pour améliorer l'accessibilité des produits de base.