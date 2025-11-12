Congo-Kinshasa: Les employés de la BCC/Tshopo réclament de meilleures conditions socio-professionnelles

Les agents de la direction provinciale de la Banque centrale du Congo (BCC) à Kisangani, dans la province de la Tshopo, ont exprimé leur souhait d'améliorer leurs conditions sociales et professionnelles. Cette revendication a été formulée le lundi 10 novembre, à l'occasion de la clôture de la retraite stratégique organisée sous la direction du gouverneur de la BCC, André Wameso.

Les employés reconnaissent les défis majeurs auxquels la BCC est confrontée, notamment : La stabilité financière, La croissance économique nationale, Le renforcement de la formation et du développement professionnel.

Cependant, ils insistent sur la nécessité d'une rémunération digne, comme l'a souligné la déléguée syndicale Elphie Gombo : « Votre prédécesseur a amélioré le salaire à un niveau. Nous espérons qu'avec votre détermination, vous nous donnerez une rémunération digne d'un banquier central au monde ».

Des insuffisances matérielles et logistiques préoccupantes

Le directeur provincial, Saidi Kibandwa, a dressé un tableau préoccupant des conditions de travail : Ordinateurs défectueux, Nombre insuffisant d'imprimantes, Connexion Internet instable

Absence de camion fourgon pour le convoyage de fonds.

Ces lacunes augmentent les risques opérationnels et entravent l'efficacité des services. En réponse, le gouverneur André Wameso a rassuré les agents que ces préoccupations seront prises en compte dans le budget du plan stratégique 2026-2031, actuellement en cours d'élaboration.