Congo-Kinshasa: Daniel Bumba lance une opération d'embellissement et d'assainissement de Kinshasa

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé samedi 8 novembre une opération d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la capitale congolaise, dans le cadre du programme « Kinshasa ezo Bonga ». Cette initiative vise à améliorer l'image de la ville et à restaurer l'ordre public après plusieurs mois de sensibilisation.

Accompagné du vice-gouverneur Eddy Iyeli Molangi, le gouverneur a donné le coup d'envoi de cette campagne sur le boulevard Lumumba, à l'entrée Mikondo, dans la commune de la N'sele. Plusieurs services provinciaux, régies d'assainissement et forces de sécurité ont été mobilisés pour appuyer les travaux.

L'opération comprend notamment :

- L'évacuation des déchets le long des grandes artères

- Le curage des caniveaux

- L'installation de bacs poubelles

- La démolition des constructions anarchiques

- L'éradication des marchés et garages pirates

Le gouverneur s'est également rendu au marché de la Liberté à Masina, où il a supervisé la démolition d'édifices construits illégalement sur un espace public destiné à un garage. Cette action s'inscrit dans la continuité de la campagne « Balabala eza wenze te », qui vise à libérer les espaces publics et à revaloriser l'environnement urbain.

Une task force a été mise en place pour assurer le suivi et la coordination de cette initiative. Les bourgmestres sont également appelés à s'impliquer activement. Une évaluation des premiers résultats est prévue le 11 novembre, avant l'extension de l'opération à l'ensemble des communes de Kinshasa.

