Sénégal/Tanzanie: Ligue 1 - L'ASC Jaraaf délocalise certains de ses matchs au stade Léopold Sédar Senghor

Dakar — L'ASC Jaraaf (ligue 1) a annoncé la délocalisation de certains de ses matchs au stade Léopold Sédar Senghor pour la saison 2025-2026, invoquant principalement des raisons de sécurité, a appris l'APS d'un communiqué publié mardi sur les comptes sociaux du club.

Selon la même source, cette décision vise "à offrir au public les meilleures conditions possibles pour assister aux rencontres dans un cadre adapté et sécurisé", et ce malgré les "charges locatives importantes" que cela engendre.

"Le club, conscient de ses responsabilités sportives à l'échelle nationale, privilégie les enjeux sécuritaires ainsi que l'alignement sur les standards internationaux en matière d'organisation de compétitions", a précisé le texte.

Les dirigeants du Jaraaf invitent l'ensemble des supporters et sympathisants à se mobiliser davantage pour accompagner les joueurs et le staff "vers de nouveaux succès", conclut le communiqué.

Le champion du Sénégal en titre recevra dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, son match de la troisième journée de Ligue 1 sénégalaise de football, contre Ajel de Rufisque.

Les vert et blanc occupent actuellement la 11e place au classement général.