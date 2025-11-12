Afrique: Mondial U17 2025 - Le Sénégal meilleure défense, le Maroc signe un record historique en attaque

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a terminé la phase de groupes de la Coupe du monde de cette catégorie sans encaisser le moindre but, possédant ainsi la meilleure défense tandis que le Maroc a remporté le titre de la meilleure attaque avec 16 réalisations.

Le Sénégal s'est qualifié pour les seizièmes de finale du Mondial U17 2025 après avoir terminé premier du groupe avec 7 points, pour six buts marqués et un nul, devant la Croatie qui comptait le même nombre de points mais était devancée à la différence de buts (+0 contre +1).

Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment le classement du groupe avec un point chacun.

Les Lionceaux du Sénégal ont fait match nul avec les Damiers de la Croatie (0-0) avant de battre successivement le Costa Rica (1-0) et les Émirats arabes unis (5-0).

Lors de l'édition indonésienne de 2023, le Sénégal avait fini deuxième de son groupe avec dix points pour six buts marqués et quatre encaissés.

Après avoir été défaits lors de leurs deux premiers matchs de poule par le Portugal (0-6) et le Japon (0-2), les Marocains devaient impérativement s'imposer lors de leur dernier match contre la Nouvelle-Calédonie pour espérer rester dans la compétition, parmi les meilleurs troisièmes.

En s'imposant sur un score écrasant de 16-0, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi l'exploit de se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial et décrochent au passage le titre de la meilleure attaque de cette phase.

Ils battent ainsi le record de la plus large victoire de l'histoire de la compétition (13 buts), détenu par l'Espagne depuis 28 ans. Les Marocains établissent au passage le record de la plus large victoire de l'histoire du Mondial des moins de 17 ans.