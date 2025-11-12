Afrique: Ecobank organise les Awards de la jeunesse africaine, à partir du 27 novembre, à Dakar

Dakar — Le groupe bancaire privé Ecobank annonce organiser, du 27 au 29 novembre 2025, à Dakar, la deuxième édition des Awards de la jeunesse africaine (AJA), "un évènement panafricain majeur, dédié à la promotion du leadership, de l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes" en Afrique.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, cette rencontre sera "co-organisée" par Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, deux filiales du groupe bancaire "engagées [à] bâtir une jeunesse africaine autonome, connectée et actrice de sa propre transformation".

"Tech et souveraineté numérique" est le thème de cet évènement.

"Avec plus de 60 % de la population africaine âgée de moins de 25 ans, la jeunesse représente le coeur battant de la transformation du continent. En soutenant les AJA, Ecobank réaffirme son rôle de catalyseur de l'inclusion financière et de la transformation numérique", explique Ecobank.

Sahid Yallou, le directeur général de sa filiale sénégalaise, affirme dans le communiqué, en parlant du thème de l'évènement, que "chaque jeune Africain doit pouvoir accéder aux outils du numérique pour créer, innover et impacter".

"La souveraineté numérique africaine se construira par l'éducation, la technologie et la coopération", rapporte la même source en citant Paul-Harry Aithnard, le directeur général de la filiale ivoirienne d'Ecobank.

Le communiqué annonce la participation à cet évènement d'environ 300 entrepreneurs et étudiants, qui viendront de nombreux pays africains.

Les AJA "visent à former et propulser une nouvelle génération de leaders, à travers un programme annuel de mentorat, d'incubation et de visibilité internationale".