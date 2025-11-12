Congo-Kinshasa: La CNDH Lualaba dénonce le décès suspect d'un médecin au cachot de la police à Kolwezi

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) dans le Lualaba se dit préoccupée par le décès du Dr Dibu Nawej Emmanuel, médecin directeur de l'hôpital de Mupandja à Kolwezi, survenu dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre dans un bureau de la police locale.

Le coordonnateur provincial de la CNDH, Arthur Kabulo, qualifie cette disparition de suspecte et demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame.

« Nous fustigeons ce jour le décès du Dr Dibu Nawej Emmanuel dans des conditions non éclairées. Tout est parti d'une fausse manoeuvre de sa voiture qui a légèrement heurté celle d'un officier de police. Il a été interpellé. Après un malaise, il a été conduit à l'hôpital de Mwangeji où il a rendu l'âme. Nous sollicitons l'implication de la justice militaire afin d'élucider les faits et de rétablir les responsabilités », a déclaré Arthur Kabulo.

À la suite de cet incident, des médecins ont organisé une marche de protestation à Kolwezi. Celle-ci a été dispersée par la police à l'aide de gaz lacrymogènes, ce que la CNDH dénonce également.

Pour l'institution d'appui à la démocratie, il est urgent que les autorités judiciaires et militaires s'impliquent afin de garantir la transparence et la justice dans cette affaire, qui suscite une vive émotion au sein du corps médical et de la population locale.

