Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi annonce que le pays dispose de nombreuses opportunités pour les opérateurs économiques israéliens

La République démocratique du Congo offre de nombreuses opportunités aux opérateurs économiques israéliens, notamment dans les secteurs des mines, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. C'est ce qu'a déclaré le Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, mardi 11 novembre à Kinshasa, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue israélien, Isaac Herzog.

Le Chef de l'État congolais a réaffirmé le soutien de la RDC à Israël, en appelant à un partenariat mutuellement bénéfique entre les deux pays.

« Pour la petite histoire, cela fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé le sol de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. La RDC oeuvrera aux côtés de l'État d'Israël et de son peuple, parce que nous tenons à l'existence d'Israël et à la paix en Israël », a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi.

Consolider les liens entre Kinshasa et Tel-Aviv

De son côté, le Président israélien Isaac Herzog a mis en avant les liens amicaux et spirituels entre la RDC et Israël, affirmant que les deux nations partagent de nombreuses valeurs issues de la Bible. Sur le plan sécuritaire, il a exprimé l'espoir que les États africains parviennent à résoudre leurs propres crises, évoquant notamment la situation dans l'est de la RDC.

Il a également salué l'implication du président américain Donald Trump dans les efforts visant à instaurer la paix entre la RDC et le Rwanda.

« Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement au Moyen-Orient. J'espère aussi que l'Afrique saura résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du Président Trump dans la restauration de la paix dans le pays. Je souhaiterais que l'attention du monde se tourne vers cela plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël », a ajouté Isaac Herzog.

Rappel des faits

Le Président israélien Isaac Herzog est arrivé ce mardi à Kinshasa pour une visite de travail de quelques heures, sa toute première en Afrique centrale et en République démocratique du Congo. Selon la Présidence congolaise, ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la position d'Israël sur la scène internationale et de la coopération bilatérale.

Ce séjour consolide par ailleurs les relations entre les Présidents Herzog et Tshisekedi, qui se sont déjà rencontrés en 2021 à Jérusalem et en janvier dernier à Davos, en Suisse. Les deux Chefs d'État ont toujours affiché leur volonté de développer un partenariat dans les domaines diplomatique, politique, sécuritaire, agricole, des infrastructures et du numérique, où l'expertise israélienne est reconnue.