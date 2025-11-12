Congo-Kinshasa: Fin des travaux de modernisation de la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi - Reprise normale du trafic aérien

Les travaux de modernisation de la piste de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi sont achevés depuis dimanche 9 novembre, marquant la réouverture officielle du trafic aérien ce lundi 10 novembre.

L'achèvement de ces travaux marque la fin d'une série de fermetures séquentielles de l'aéroport.

Ce chantier, lancé en août dernier, visait à répondre aux besoins croissants du trafic aérien régional. Il a permis :

L'élargissement et l'extension de la piste

La pose d'une deuxième couche d'asphalte

L'adaptation de la piste pour accueillir des avions de type Airbus A320

La piste, désormais longue de 2 320 mètres, peut recevoir des appareils bien plus volumineux que ceux qui y opéraient auparavant. Selon Romain Tshinyama, commandant de la Régie des voies aériennes, il faudrait 3 000 mètres pour accueillir des Airbus A330 ou des Boeings.

Des voyageurs enfin libérés

La dernière fermeture, d'environ deux semaines, avait bloqué plusieurs voyageurs et missionnaires dans des hôtels à Mbuji-Mayi. Avec la réouverture dimanche dernier, ils ont pu regagner leurs destinations respectives, soulageant les usagers et les opérateurs du secteur.

Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba s'inscrivent dans le programme national de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo, visant à :

Améliorer la sécurité aérienne

Fluidifier le trafic

Renforcer la connectivité régionale

Des infrastructures complémentaires en cours

Bien que la piste soit désormais opérationnelle, la construction d'autres infrastructures aéroportuaires se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, selon les autorités locales.

Ce renouveau de l'aéroport de Bipemba représente une étape stratégique pour le développement économique et logistique de la région du Kasaï-Oriental.