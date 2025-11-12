Congo-Kinshasa: Instabilité institutionnelle - Judith Suminwa interpelle les présidents des assemblées provinciales

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce lundi 10 novembre une délégation des présidents des assemblées provinciales pour discuter de la situation générale des provinces. Les échanges ont porté sur des questions cruciales telles que l'instabilité des institutions provinciales, la sécurité, et les arriérés de paiement qui entravent le bon fonctionnement des organes délibérants.

Le porte-parole de la délégation, Mateus Kanga, président de l'assemblée provinciale de la Tshopo, a souligné la nécessité d'aller au-delà des simples constats :

« Il s'agit désormais de réfléchir aux origines de cette instabilité, d'en identifier les causes et d'établir un diagnostic approprié, en vue de proposer une thérapie adaptée ».

Contrôle parlementaire

La Première ministre a rappelé que le contrôle parlementaire doit être exercé avec responsabilité, et non comme un instrument de règlement de comptes, surtout dans un contexte de crise sécuritaire dans l'Est du pays :

« Nous sommes en guerre ; il faut en tenir compte. Le contrôle doit respecter les procédures et les normes en vigueur ».

La gouvernance provinciale a également été abordée, avec un accent sur le suivi rigoureux des investissements publics. Judith Suminwa a insisté sur une collaboration entre :

Députés provinciaux,

Inspection générale des finances (IGF),

Cour des comptes,

Autres organes de contrôle

La délégation a exprimé son inquiétude face aux sept mois d'arriérés de salaires des députés provinciaux. La Première ministre s'est engagée à trouver des solutions rapides, soulignant l'importance de cette question pour les élus et les populations qu'ils représentent.