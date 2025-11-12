Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola à Bulape - La situation reste sous contrôle

Dans la zone de santé de Bulape, territoire de Mweka (Kasaï), cela fait 23 jours que le dernier patient atteint du virus Ebola est sorti guéri du centre de traitement. L'épidémie reste sous contrôle, selon le docteur Dieudonné Muamba, directeur général de l'Institut national de Santé publique (INSP).

Dans une interview accordée à Radio Okapi, Dr Muamba a indiqué que toutes les personnes identifiées comme ayant été en contact avec les malades sont désormais hors période de suivi, et qu'aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré depuis.

Le compte à rebours de 42 jours a déjà commencé, période requise par l'OMS pour pouvoir déclarer officiellement la fin de l'épidémie dans une zone touchée.

« Si aucun nouveau cas n'est enregistré d'ici la fin du mois de novembre, nous pourrons déclarer la fin de l'épidémie à Bulape. Toutes les équipes de riposte sont encore sur le terrain, le laboratoire mobile est en place, et la surveillance communautaire est renforcée pour remonter toute alerte », a précisé Dr Muamba.

Il a exhorté la population locale à rester vigilante, à signaler rapidement tout cas suspect et à continuer à respecter les mesures barrières contre le virus Ebola, notamment : l'hygiène des mains, la limitation des contacts physiques en cas de symptômes et le recours rapide aux structures de santé.

Prochaine étape cruciale : le 42e jour, marquant potentiellement la fin de l'épidémie si la situation reste stable.