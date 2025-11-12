Congo-Kinshasa: Menace de démolitions des maisons au quartier Djalo - Les habitants dénoncent une décision « arbitraire » de la ville de Kinshasa

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La colère gronde dans le quartier Djalo, situé derrière le stade des Martyrs, dans la commune de Kinshasa (Kinshasa), à la suite de l'annonce de démolitions imminentes de plusieurs habitations. Les habitants dénoncent une décision jugée brutale et injuste du ministère provincial des Infrastructures, Travaux publics, Urbanisme et Habitat.

Selon les riverains, les autorités leur ont donné un délai de 48 heures pour libérer les lieux, sous prétexte que leurs maisons sont construites sur le collecteur qui longe le stade. Une accusation qu'ils contestent fermement, affirmant que leurs habitations ne se trouvent pas sur l'ouvrage d'évacuation des eaux.

Certains affirment même détenir des titres de propriété délivrés légalement par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que des certificats d'enregistrement des Affaires foncières. Pour eux, il est inacceptable de subir une démolition sans enquête préalable ni consultation, d'autant plus que les constructions seraient en règle sur le plan administratif.

Ils lancent un appel au gouverneur Daniel Bumba, lui demandant de dépêcher une commission d'enquête indépendante pour vérifier la légalité de leurs constructions avant toute opération de démolition.

« Nous ne sommes pas contre le développement de la ville, mais qu'on commence par vérifier qui est en tort. Nous avons des documents ! », a déclaré l'un des habitants.

Radio Okapi a tenté d'obtenir la réaction du ministre provincial des Infrastructures, mais sans succès jusqu'à présent.

