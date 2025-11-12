Congo-Kinshasa: Lancement projet communautaire des soins de santé primaire au Tanganyika

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les autorités sanitaires du Tanganyila ont lancé, lundi 10 novembre, le projet communautaire intitulé "Mradi wa Afya Ziwa Tanganyika", ciblant les zones de santé de Kalemie (territoire de Kalemie) et de Kansimba (territoire de Moba).

Ce projet pilote consiste à éduquer la communauté à travers les sensibilisations de masse pour le changement des comportements afin de lutter contre certaines maladies dont le choléra, et réduire le décès maternel.

C'est au total 18 villages situés sur le littoral du lac Tanganyika qui sont concernés.

Parmi ces villages, 5 appartiennent à la zone de santé de Kansimba dans le territoire de Moba et 13 à la zone de santé de Kalemie dans le territoire de Kalemie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces activités mettent ensemble les décideurs et la population afin d'identifier les difficultés et les défis et donner des solutions dans ces villages.

Lors du lancement des activités, les habitants ont exprimé leurs difficultés d'accès à l'eau potable.

« Nous buvons l'eau du lac Tanganyika mais certaines personnes font leurs besoins dans le lac et d'autres utilisent cette eau pour faire la lessive. Parmi les conséquences il y a l'épidémie de choléra. Nous souffrons sérieusement, les femmes enceintes n'ont pas un bon endroit pour mettre au monde. Il faut se rendre à Mpala par pirogue pour mettre au monde dans des conditions acceptable », a laissé entendre un habitant à Radio Okapi.

Ce projet de 3 ans est exécuté par l'Eglise Morave Congo-Est sous le financement de l'Agence du gouvernement danois au développement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.