Congo-Kinshasa: Lancement projet communautaire des soins de santé primaire au Tanganyika

Les autorités sanitaires du Tanganyila ont lancé, lundi 10 novembre, le projet communautaire intitulé "Mradi wa Afya Ziwa Tanganyika", ciblant les zones de santé de Kalemie (territoire de Kalemie) et de Kansimba (territoire de Moba).

Ce projet pilote consiste à éduquer la communauté à travers les sensibilisations de masse pour le changement des comportements afin de lutter contre certaines maladies dont le choléra, et réduire le décès maternel.

C'est au total 18 villages situés sur le littoral du lac Tanganyika qui sont concernés.

Parmi ces villages, 5 appartiennent à la zone de santé de Kansimba dans le territoire de Moba et 13 à la zone de santé de Kalemie dans le territoire de Kalemie.

Ces activités mettent ensemble les décideurs et la population afin d'identifier les difficultés et les défis et donner des solutions dans ces villages.

Lors du lancement des activités, les habitants ont exprimé leurs difficultés d'accès à l'eau potable.

« Nous buvons l'eau du lac Tanganyika mais certaines personnes font leurs besoins dans le lac et d'autres utilisent cette eau pour faire la lessive. Parmi les conséquences il y a l'épidémie de choléra. Nous souffrons sérieusement, les femmes enceintes n'ont pas un bon endroit pour mettre au monde. Il faut se rendre à Mpala par pirogue pour mettre au monde dans des conditions acceptable », a laissé entendre un habitant à Radio Okapi.

Ce projet de 3 ans est exécuté par l'Eglise Morave Congo-Est sous le financement de l'Agence du gouvernement danois au développement.