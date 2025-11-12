Congo-Kinshasa: Foot - Lily Tshimpumpu portée à la tête du secrétariat général de la FECOFA

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lily Tshimpumpu Wabidiya a été nommée, lundi 10 novembre, par le Comité de Normalisation (CONOR), secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Elle succède à Jean-Marie Mbuyi Kalonji, dont la fin de collaboration avait été annoncée en octobre dernier par le même comité, sans plus de détails.

Dans son communiqué parvenu le même jour à Radio Okapi, le CONOR justifie le choix de Lily Tshimpumpu par ses compétences et son expérience, qui devraient lui permettre d'assurer avec efficacité l'administration de l'organe faîtier du football congolais.

Cette nomination marque une étape supplémentaire dans la carrière de Lily Tshimpumpu au sein du football national, après avoir occupé le poste de présidente de la Commission nationale de football féminin (CNFF) depuis 2015.

