Sénégal: Coalition Diomaye Président - Le président Diomaye met fin aux fonctions de Aida Mbodj

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officialisé une réorganisation majeure à la tête de la « Coalition Diomaye Président », confirmant la fin de mission de Madame Aïda Mbodj et la nomination d'une nouvelle figure pour conduire la restructuration.

Dans sa lettre d'information, datée du 11 novembre 2025, le Président Faye rappelle qu'il avait informé Madame Aïda Mbodj, dès le 10 septembre 2025, de la fin de sa mission à la tête de la Coalition. Il la remercie pour son engagement et son « dévouement sans commune mesure » pour la victoire de mars 2024.

Cependant, le Président justifie la nécessité de cette réorganisation par l'état actuel de la Coalition : « Deux (02) mois plus tard, force est de constater que la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la "Coalition Diomaye Président" et les nombreuses demandes d'adhésion. »

Face à cette situation, le Président Diomaye Faye a fait appel à une nouvelle personnalité pour mener la restructuration : Aminata Touré, superviseur général de la campagne électorale à la présidentielle de mars 2024. Sa mission : conduire le processus de restructuration sous le sceau de l'ouverture et de la recherche de l'efficience opérationnelle.

Le Président a exprimé sa pleine confiance dans le rôle de cette figure politique majeure : « Je ne doute point que son expérience, son engagement et son esprit fédérateur nous seront d'un très grand apport dans la restructuration de notre organisation qui devra déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l'action du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier Ministre Ousmane Sonko. »

L'objectif final de la réorganisation est de rendre la Coalition « plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante » au service du projet commun.