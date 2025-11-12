Cote d'Ivoire: Forte hausse de 51% du résultat net de la banque BICICI au troisième trimestre 2025

A l'issue du 3ème trimestre 2025, le résultat net de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI), a enregistré une forte hausse de 51% par rapport au 3ème trimestre 2024, selon le rapport d'activité de la période sous revue établi par la direction de cet établissement bancaire ivoirien.

Ce résultat net en question s'est élevé à 27,402 milliards FCFA contre 18,172 milliards FCFA au 30 septembre 2024.

Au 30 septembre 2025, les dépôts de la clientèle ont progressé de 23%, affichant une réalisation de 913 milliards de FCFA contre 746 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

De leur côté, les crédits nets à la clientèle ont connu une baisse de 3,6% à 527 milliards de FCFA contre 547 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

Le produit net bancaire s'est accru de 16,4% à 58,119 milliards de FCFA contre 50 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Selon les responsables de la banque, cette hausse est induite par l'amélioration des commissions nettes (+24,9%) et la progression continue de la marge d'intermédiation (+10,4%).

Pour ce qui est du résultat courant avant impôts, il se situe à 30,193 milliards de FCFA contre 21 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit une hausse de 47%.

« Cette bonne dynamique commerciale ainsi que la bonne maîtrise des coûts et des risques devraient se poursuivre au cours du dernier trimestre de l'exercice 2025 et permettre d'atteindre les performances projetées », ont laissé entendre, les responsables de la BICICI quant aux perspectives qui se dessinent.