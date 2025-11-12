Soudan: Le président du CST réaffirme l'engagement du pays à coopérer avec les Nations Unies et ses agences

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a réaffirmé l'engagement du Soudan à coopérer avec les Nations Unies et ses agences, notamment dans le domaine humanitaire.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui, dans son bureau, avec le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, en présence du Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères.

Le Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a indiqué dans un communiqué de presse que le haut responsable onusien figurait parmi les personnalités internationales de haut rang à s'être récemment rendues au Soudan.

Il a expliqué que le président du Conseil de souveraineté avait insisté, lors de la réunion, sur la nécessité pour les agences des Nations Unies de respecter la souveraineté et les intérêts nationaux du Soudan, compte tenu des atrocités et des crimes commis à Al Fasher par la milice terroriste de la famille Dagalo soulignant leur utilisation de la nourriture comme arme pour affamer la population d'Al Fasher.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Tom Fletcher a déclaré que la crise humanitaire au Soudan présentait de graves risques, rappelant la session du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était tenue la semaine précédente et au cours de laquelle il avait exprimé son indignation face aux violations et aux atrocités commises contre les civils à Al Fasher.

Il a ajouté que la communauté internationale était déterminée à instaurer la paix au Soudan soulignant son engagement à fournir une aide humanitaire, en particulier de la nourriture et des médicaments essentiels, à des millions de personnes déplacées et de réfugiés.

M. Fletcher a qualifié sa rencontre avec le president du Conseil de souveraineté de fructueuse et constructive réaffirmant la volonté de l'ONU de collaborer avec ses partenaires pour acheminer l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin.