Soudan: Le président du CST réaffirme la profondeur des relations soudano-égyptiennes

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a réaffirmé la profondeur des relations soudano-égyptiennes, soulignant les liens historiques et ancestraux qui unissent les deux peuples frères.

Cela a été lors de sa rencontre aujourd'hui avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Badr Abdel-Aty, en présence du ministre soudanais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem, de l'ambassadeur du Soudan en Égypte, le lieutenant-général Emad El-Din Adawi, et de l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah, qui lui ont transmis les salutations du président Abdel Fattah al-Sissi.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé sa gratitude à l'Égypte, tant au niveau du gouvernement que du peuple, pour son soutien au Soudan dans toutes les forums régionales et internationales, et pour son engagement en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté du Soudan.

Il a souligné la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans tous les domaines.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu'il a transmis au président Al-Burhan un message de soutien et de solidarité de la part de son frère, le président Abdel Fattah al-Sissi.

Il a souligné les liens fraternels profonds qui unissent les deux nations et réaffirmé la position de principe de son pays en faveur du Soudan, de son unité et de sa souveraineté, ainsi que de la préservation des ressources du peuple soudanais.

Il a ajouté que la rencontre avait porté sur les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer dans les domaines politique, économique et commercial, ainsi que sur le destin commun qui unit les deux pays, notamment en matière de sécurité hydrique, étant donné que les deux pays sont situés en aval du Nil.

Il a noté la convergence des positions des deux pays concernant la question de la sécurité hydrique, qu'ils considèrent comme une question existentielle pour les deux nations.

L'ambassadeur Badr Abdel-Aty a déclaré avoir entendu un exposé du président du Conseil souverain sur la situation sur le terrain et les conditions humanitaires réaffirmant le soutien de son pays au Soudan et à ses institutions nationales, y compris les forces armées.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a exprimé ses voeux de paix et de stabilité continues pour le peuple soudanais frère, soulignant qu'il s'agissait de sa quatrième visite au Soudan depuis sa prise de fonctions, témoignant de la profondeur des relations soudano-égyptiennes.

Il a insisté sur le fait que le président Abdel Fattah al-Sissi suit de près les relations avec le Soudan afin de s'assurer qu'elles servent les intérêts des populations de la vallée du Nil.