Soudan: Ambassade du pays à Ankara organise une réunion élargie des organisations bénévoles turques sur la reconstruction

11 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade de la République du Soudan à Ankara a organisé une réunion élargie en l'honneur de la visite officielle du ministre d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Mohamed Nour Abdel Daim, en République de Turquie et la délégation qui l'accompagne.

La réunion a rassemblé des représentants de 47 organisations bénévoles turques actives dans les domaines de l'aide humanitaire, de l'action humanitaire et du développement.

L'ambassadeur de la République du Soudan en Turquie, Nader Youssef Al-Tayeb, s'est adressé à la réunion et a exprimé dans son discours d'ouverture sa profonde appréciation pour les positions honorables de la Turquie, tant officielles que populaires, envers le Soudan depuis le déclenchement de la guerre lancée par la milice rebelle contre l'État et le peuple en avril 2023, affirmant que ce que la Turquie a offert officielle et populaire, envers le Soudan depuis le déclenchement de la guerre déclenchée par les milices rebelles contre l'État et le peuple en avril 2023, soulignant que le soutien humanitaire, l'aide sur le terrain et les projets bénévoles fournis par la Turquie reflètent la profondeur des liens fraternels qui unissent les deux pays.

L'ambassadeur a également appelé à renforcer la coopération sur le terrain entre les institutions soudanaises et les organisations turques pour répondre rapidement aux besoins des personnes affectées et contribuer à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre.

Pour sa part, le ministre a présenté un exposé compréhensible sur la situation économique et le développement actuel au Soudan, en soulignant l'ampleur de la destruction des infrastructures et des institutions de services de base, y compris les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement, des routes et des ponts, ainsi que les défis rencontrant les efforts de la reconstruction et le retour des citoyens dans leurs régions.

