Soudan: Le ministre des affaires étrangères rencontre l'ambassadeur de Turquie

11 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'Ambassadeur Fatih Yildiz, Ambassadeur de Turquie au Soudan.

La réunion a porté sur les excellentes relations bilatérales entre les deux pays.

L'Ambassadeur Fatih Yildiz a indiqué que le Ministre turc de l'Intérieur avait dépêché le Directeur de la Commission turque d'aide humanitaire au Soudan afin d'évaluer la situation humanitaire et de fournir une aide d'urgence, notamment des abris, aux personnes déplacées d'Al Fasher ajoutant que la délégation entrait également dans les camps de déplacés d'Ad-Dabba et d'autres régions.

De son côté, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a remercié l'Ambassadeur de Turquie pour son action et a exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement turcs pour leur soutien constant au Soudan.

Il a également présenté à l'Ambassadeur un exposé complet sur la situation au Soudan, notamment sur les plans sécuritaire, économique et politique.

