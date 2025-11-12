Congo-Kinshasa: Electrification du bloc opératoire moderne de Kindu grâce à l'énergie solaire

Le bloc opératoire moderne de l'Hôpital général de référence de Kindu (Maniema) est désormais électrifié grâce à l'énergie solaire.

Cette avancée a été rendue possible après que le sénateur Salomon Idi Kalonda a remis, lundi 10 novembre, un système solaire complet, capable d'alimenter le bloc opératoire 24 heures sur 24.

Une initiative saluée par le personnel médical, qui voit enfin la possibilité d'exploiter pleinement les équipements de dernière génération installés dans cet établissement hospitalier.

« La joie était grande à l'Hôpital général de référence de Kindu de voir ce bloc opératoire moderne, don de Moïse Katumbi, être électrifié. Le chef d'unité fonctionnelle de ce bloc parle de l'importance de cette dotation », a déclaré Dr Gaston Ipuma.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est convaincu que ces équipements vont améliorer les conditions de travail dans cet hôpital. Dr Ipuma a également expliqué qu'auparavant, lors des interventions, les médecins souffraient de fortes chaleurs, ce qui pouvait compromettre la qualité des soins et favoriser des infections.

« Maintenant, avec les climatiseurs dont nous avons été dotés, j'espère que le médecin n'aura plus à subir ces conditions difficiles. Nous serons vraiment dans de bonnes conditions », a-t-il souligné.

En plus des remerciements, le médecin directeur, Jean Buredi, a lancé un appel à la générosité :

« Comptant sur votre générosité, honorable, qu'il vous plaise de doter l'Hôpital général de Kindu de machines tondeuses pour les travaux de sarclage, ainsi que d'un autre kit d'énergie solaire pour permettre à la maternité et au service de néonatologie de bien fonctionner avec une énergie permanente ».

De son côté, le donateur Salomon Idi Kalonda a exhorté le personnel de l'hôpital à travailler au profit de la population. Sur place, il a également honoré les factures de tous les patients de cet hôpital provincial.