Afrique: Addis-Abeba - La RDC représentée à la 6e Conférence sur la politique foncière en Afrique

La 6e Conférence sur la politique foncière en Afrique se déroule à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 10 au 13 novembre. La République démocratique du Congo (RDC) y est représentée notamment par Solange Kwinja, jeune entrepreneure de Bukavu, engagée dans les questions de gouvernance foncière et de développement durable.

Cette conférence continentale vise à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de gestion foncière à travers le dialogue, le réseautage et la formulation de politiques fondées sur des données probantes, en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.

Pour Solange Kwinja cette conférence peut aider la RDC à faire face aux enjeux foncier de sa partie orientale :

« Après cette conférence, nous croyons vraiment que les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans l'Est de la RDC vont trouver une solution. On est en train de réparer ce que les colons ont fait. C'est pourquoi la diaspora a été invitée. On a aussi évoqué les conflits entre communautés liés à l'envahissement des terres. On ne peut pas parler de l'Afrique sans la RDC, qui possède une réserve agricole capable de nourrir la moitié du monde ».

Elle estime que les résolutions de cette conférence pourraient jeter les bases d'une gouvernance foncière inclusive, en particulier dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika, et l'ensemble de la région Est, souvent marquée par des tensions foncières communautaires.

En appelant à des échanges pacifiques entre communautés, la représentante de la RDC espère une application rapide des recommandations issues de cette rencontre pour apaiser les conflits liés à la terre et favoriser le développement durable.