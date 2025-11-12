Congo-Kinshasa: Des structures africaines reconnaissent le génocide congolais

11 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, s'est réjoui de la reconnaissance du génocide congolais par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que par la Société civile africaine.

Il a exprimé sa satisfaction lundi 10 novembre à Kinshasa, lors d'un échange avec les médias. Selon lui, cette reconnaissance continentale constitue une victoire pour le combat mené par le couple présidentiel, le gouvernement et certains acteurs de la société civile congolaise.

Samuel Mbemba a encouragé chaque Congolais à s'approprier cette lutte afin que les auteurs et commanditaires de ces crimes répondent de leurs actes devant les instances judiciaires.

« Au cours de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais, deux résolutions majeures ont été adoptées : l'une par la société civile africaine, et l'autre par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant et condamnant officiellement le génocide commis en République démocratique du Congo », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre des Droits humains a également attribué cet acte de reconnaissance au plaidoyer du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de la Première ministre, Judith Suminwa, qui ont fait de l'indemnisation des victimes leur combat.

A en croire Samuel Mbemba, cette première victoire dans la lutte pour la reconnaissance du génocide congolais va sans doute inciter d'autres États, institutions et organisations à se prononcer sur la question, car « le silence ne profite pas aux victimes ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.