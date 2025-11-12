Congo-Kinshasa: Des structures africaines reconnaissent le génocide congolais

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, s'est réjoui de la reconnaissance du génocide congolais par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que par la Société civile africaine.

Il a exprimé sa satisfaction lundi 10 novembre à Kinshasa, lors d'un échange avec les médias. Selon lui, cette reconnaissance continentale constitue une victoire pour le combat mené par le couple présidentiel, le gouvernement et certains acteurs de la société civile congolaise.

Samuel Mbemba a encouragé chaque Congolais à s'approprier cette lutte afin que les auteurs et commanditaires de ces crimes répondent de leurs actes devant les instances judiciaires.

« Au cours de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais, deux résolutions majeures ont été adoptées : l'une par la société civile africaine, et l'autre par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant et condamnant officiellement le génocide commis en République démocratique du Congo », a-t-il souligné.

Le ministre des Droits humains a également attribué cet acte de reconnaissance au plaidoyer du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de la Première ministre, Judith Suminwa, qui ont fait de l'indemnisation des victimes leur combat.

A en croire Samuel Mbemba, cette première victoire dans la lutte pour la reconnaissance du génocide congolais va sans doute inciter d'autres États, institutions et organisations à se prononcer sur la question, car « le silence ne profite pas aux victimes ».