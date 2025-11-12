Afrique Centrale: Guy Kabombo et Lucy Tamlyn échangent sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale a discuté, lundi 10 novembre, avec l'ambassadrice des Etats-Unis, Lucy Tamlyn sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Cet échange a eu lieu au cabinet de la vice-Primature de la Défense nationale, à Kinshasa au lendemain du paraphe du texte intégral du Cadre d'intégration économique régionale entre Kinshasa et Kigali.

Ce document fixe les axes prioritaires de coopération économique et de développement entre les deux pays, traduisant ainsi les dividendes attendus de la paix en opportunités concrètes de croissance et de prospérité au bénéfice des personnes.

Suivi accord de Doha

Dans le cadre du suivi de l'accord de principes de Doha pour la paix dans l'Est de la RDC, ces deux personnalités ont également discuté de la facilitation de l'accès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), afin que celui-ci puisse exercer ses bons offices dans l'identification des détenus de chaque partie dans la guerre entre les FARDC et la rébellion M23/AFC.

Cette requête a reçu un écho favorable de la part de Guy Kabombo Muadiamvita, qui a promis de tout mettre en œuvre pour que le CICR puisse accomplir sa mission dans des conditions optimales.

Guy Kabombo représente la RDC au Salon d'exposition de la défense et de la sécurité à Bamako

Juste après cet échange, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale s'est envolé pour Bamako (Mali), où il représente la République démocratique du Congo (RDC) au Salon d'exposition de la défense et de la sécurité, dénommé BAMZEX 25.

Guy Kabombo Muadiamvita a ainsi répondu à l'invitation de son homologue malien, Sadio Camara, qui l'a accueilli au pied de l'avion, accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, au Mali et en Gambie, Christophe Muzungu.

Quelques jours auparavant, le vice-Premier ministre avait déjà reçu une délégation du CICR pour des échanges, cette fois dans le cadre du processus de Doha.