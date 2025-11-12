Maroc: La poésie arabo-andalouse continue d'inspirer le présent par ses valeurs humaines

La poésie arabo-andalouse, qui constituait à son époque une expérience poétique et civilisationnelle harmonieuse et ouverte sur l'Autre, continue d'inspirer le présent par ses valeurs humaines, a indiqué, lundi à Sharjah, la chercheuse et académicienne marocaine Houria El Khamlichi.

Al-Andalus était un espace de diversité culturelle et religieuse, où les poètes ont façonné une vision du monde célébrant la vie et conciliant beauté et savoir, a-t-elle souligné lors d'un colloque international, organisé par le magazine "Kitab" en marge de la Foire internationale du livre de Sharjah (SIBF).

Cette poésie n'a rien perdu de son actualité, étant le produit d'un environnement culturel plaçant l'Homme au coeur du processus créatif, a expliqué l'académicienne marocaine, estimant que le retour à ce patrimoine constitue une redécouverte d'une poésie qui puise son essence dans les valeurs de l'amour, de la coexistence et de l'épanouissement humain.

De son côté, le chercheur et traducteur turc Mehmet Hakki Suçin, qui a évoqué les caractéristiques de la modernité dans la poésie arabo-andalouse, a indiqué que cette poésie a devancé son époque par sa structure, son langage et son rythme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La diversité de la société andalouse a permis le renouveau du poème et son ouverture sur le langage populaire et la diversité musicale, lui conférant un cachet moderniste distinctif, a-t-il relevé.

L'académicien jordanien Salah Jarrar a, quant à lui, abordé le lien étroit entre la poésie de la nature et la poésie amoureuse à Al-Andalus, expliquant que cette interaction reflète le lien entre la femme et la nature dans la sensibilité poétique arabo-andalouse, dans un univers artistique où beauté humaine et respect de la féminité vont de pair.

La quatrième colloque international du magazine "Kitab", qui se tient sur deux jours, réunit des chercheurs arabes et étrangers et examine différents aspects de la poésie arabo-andalouse dans la péninsule ibérique.

Organisée par l'Autorité du livre de Sharjah, la 44e SIBF, placée sous le thème "Entre toi et le livre", se poursuit jusqu'au 16 novembre. Elle réunit cette année plus de 2.350 éditeurs et accueille plus de 250 créateurs, écrivains et penseurs issus de 66 pays, proposant plus de 1.200 activités culturelles, créatives et artistiques.

Le Maroc participe à cette manifestation culturelle internationale avec un parterre d'écrivains et de romanciers, parmi lesquels Mohamed Azzedine Tazi, Saïd El Aouadi et Karima Ahdad.