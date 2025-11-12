Maroc: Le sculpteur Abdeljalil Ait Ben Laassel - Quand la ferraille retrouve une nouvelle vie

Depuis plus de trente ans, le plasticien Abdeljalil Ait Ben Laassel, alias Jalil Rihlat Fanane, utilise souvent de la ferraille comme matière première pour ses oeuvres. Chez ce sculpteur, originaire de Lalla Takerkoust, à 30 km de Marrakech où il vit et travaille, ces vieux matériaux reprennent vie, transformés en ponts, sculptures et décors. Une oeuvre où se mêlent la beauté de l'image et la solidité du fer.

Ferronnier d'art passionné, l'artiste Abdeljalil Ait Ben Laassel se consacre à la création de ses sculptures de fer, dans son atelier. Chez lui, on retrouve une collection d'objets insolites dispersée autour de la forge rougeoyante. La ferraille, ces débris de pièces de fer, insolites, durs et difficiles à tordre, retrouvent une nouvelle vie entre les mains de ce sculpteur. Esthétiques et écologiques, ses oeuvres, des sculptures en métal, montrent un autre aspect de l'art contemporain marocain.

Quand il évoque ses débuts, l'artiste Abdeljalil parle d'échec et d'une carrière artistique de courte durée, avant que cet artiste autodidacte ne parvienne à réfuter ces affirmations, à imposer son autorité créative et à se forger une réputation grâce à ses oeuvres et ses peintures. Aujourd'hui, sa démarche artistique ne cesse de grandir et s'inscrit pleinement dans les enjeux contemporains : économie circulaire, design durable, préservation des ressources. C'est dire que donner une seconde vie aux objets de métal, c'est aussi changer notre regard sur la ferraille -- les voir non plus comme une fin, mais comme un point de départ.

Cette expérience éclectique, Abdeljalil Ait Ben Laassel l'a partagée à travers des expositions, des salons et rencontres d'art, ainsi que des ateliers et workshops dans les quatre coins du monde. Pourtant, malgré sa renommée internationale croissante et son succès grandissant, l'artiste reste humble et continue de travailler sur des projets innovants et audacieux. Son engagement à la fois artistique et environnemental qui se reflète dans chacune de ses oeuvres, ont fait de lui une figure incontournable de la scène artistique contemporaine.

Techniquement, il manipule les divers ingrédients pour ainsi inscrire ses travaux dans un processus de combinaison, de mélange pour créer des oeuvres uniques à plus d'un titre.

L'expression juste de son sentiment devant le sujet compte à présent bien plus que le sujet lui-même. S'élever, transcender, éclairer, sublimer, voici les raisons de créer pour notre plasticien. Son art prend sa source dans son âme. C'est par la compréhension de cette vision de l'artiste que le niveau spirituel du contemplateur s'élève. Sa sensibilité aiguë à l'atmosphère, la sûreté de la composition, le contrôle exceptionnel dans son univers sont tout simplement magnifiques. Ses oeuvres se prononcent comme des poèmes visuels aux dimensions lyriques en constante expansion au point, parfois, de tutoyer l'art du recyclage.

Ses oeuvres défilent ainsi sous nos yeux, des formats différents qui forment un tout cohérent et qui définissent bien le caractère et le style de l'artiste. Comme tant d'autres artistes à travers le monde, Abdeljalil a cette envie d'accomplir son destin jusqu'au bout. Il cultive son jardin des merveilles avec la même frénésie. Son rêve : continuer de briller aussi bien au Maroc qu'à l'étranger mais aussi promouvoir la région de Lalla Takerkoust et d'en faire à l'avenir la capitale des arts plastiques.