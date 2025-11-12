Les relations entre le Maroc et le Sénégal constituent une référence pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de liens maroco-africains, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

M. Bourita a indiqué que les liens unissant les deux pays ne cessent de se renforcer sous la conduite de Sa Majesté le Roi et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères au Maroc constitue son premier déplacement bilatéral depuis sa nomination en septembre dernier, ce qui témoigne de la profondeur et de la solidité des relations entre les deux pays, a-t-il relevé.

Le Sénégal est le pays africain le plus visité par le Souverain avec neuf visites officielles, a rappelé le ministre, faisant observer que la seule fois où SM le Roi s'est adressé à son peuple depuis l'étranger était à Dakar, ce qui illustre, selon M. Bourita, la place particulière que le Souverain accorde au renforcement des liens entre le Maroc et le Sénégal.

Après avoir souligné que les relations maroco-sénégalaises reposent sur des bases solides et touchent des dimensions humaine, religieuse, économique et sécuritaire fortes, le ministre a précisé que la visite du responsable sénégalais revêt une grande importance dans la mesure où elle contribue à la concrétisation de l'ambition de Sa Majesté le Roi et du Président sénégalais de promouvoir ces liens.

Sur un autre plan, M. Bourita a fait savoir que les deux parties ont convenu, lors de ces entretiens, de plancher sur la tenue prochaine d'une commission mixte entre les chefs de gouvernement des deux pays, qui servira de point de départ pour la signature des accords existants, tout en préparant la réunion au sommet entre Sa Majesté le Roi et le Président sénégalais, qui sera l'occasion de signer et d'annoncer les nouvelles orientations stratégiques.

Dans le cadre du renforcement des relations économiques bilatérales, le ministre a relevé que le Sénégal est un acteur clé dans le projet de Gazoduc africain atlantique, en tant que pays producteur de gaz et maillon central sur le tracé de ce Gazoduc, disposant d'une vision fondamentale pour ce projet Royal structurant à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest.

Le Maroc et le Sénégal sont deux acteurs régionaux majeurs, en raison de leur poids et de leur crédibilité au sein de plusieurs instances régionales et internationales, a noté M. Bourita, mettant en avant la volonté constante de Sa Majesté le Roi d'associer le Sénégal à toutes les initiatives lancées par le Souverain, en particulier celles liées aux initiatives africaines et atlantiques, compte tenu du rôle du Sénégal en tant que pôle de stabilité et de développement dans la région de l'Afrique atlantique.