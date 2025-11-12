Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur d'Arabie saoudite

11 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem a reçu aujourd'hui dans son bureau l'Ambassadeur Ali bin Hassan Jaafar, Ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan.

L'Ambassadeur Jaafar a remis une invitation de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman, Prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, au Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil souverain de transition, en vue de sa participation à l'Expo 2030.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé sa gratitude pour cette aimable invitation et a réaffirmé le vif intérêt du Soudan pour la réussite de l'organisation de cet événement majeur par le Royaume.

Les deux parties ont discuté des modalités de lancement des travaux du Conseil de coordination stratégique bilatéral, qui vise à renforcer les relations entre les deux nations soeurs dans tous les domaines.

