Soudan: Dr Salma Abdel-Jabbar s'informe sur la situation dans l'État d'AlGezira

11 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Dr Salma Abdel-Jabbar al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté de transition, a informé sur l'ensemble de la situation dans l'État d'AlGezira, notamment les questions soulevées lors de sa récente visite.

Lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau avec le Wali de l'État d'Algezira,Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, en présence du ministre des Finances de l'État, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à surmonter tous les obstacles et défis entravant le développement de l'État et à oeuvrer à la réhabilitation et à la réparation des infrastructures détruites par les milices des Forces de soutien rapide.

Elle a salué la mobilisation populaire pour la reconstruction de l'État, menée par ses ressortissants expatriés et les hommes d'affaires qui ont pris l'initiative de réparer les ravages de la guerre, et a réaffirmé son soutien à toutes les initiatives nationales.

De son côté, le Wali de l'État d'Algezira a expliqué que la réunion avait porté sur le bilan de l'administration de l'État au cours de la période précédente et avait permis d'approfondir les questions soulevées lors de la visite du membre du Conseil de souveraineté, notamment l'éducation, l'aménagement des écoles, les manuels scolaires et le personnel enseignant, ainsi que les enjeux du développement durable et de la reconstruction de l'État.

