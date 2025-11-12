Soudan: Al-Atta salue le rôle croissant des forces de police et leur contribution à la bataille de la Dignité

Le lieutenant-général Yasser Al-Atta, membre du Conseil de souveraineté de transition, commandant en chef adjoint et commandant du Commandement mobile, a salué le rôle important et la contribution significative des forces de la police aux victoires remportées à Khartoum, Al-Jazirah, Sennar et sur le Nil Blanc.

Cette déclaration a été faite lors de sa visite, aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur et aux Forces centrales de réserve.

Il a déclaré que la visite avait été fructueuse, les forces de police ayant présenté de nouvelles propositions pour appuyer les opérations en cours et futures, tout en répondant à toutes les exigences du Commandement mobile.

Il a ajouté que les forces de la police continuent de combattre et jouent un rôle essentiel depuis le début du conflit, et que les bâtiments des Forces centrales de réserve sont un symbole de la bataille de la Dignité, d'héroïsme et de courage.

Il a ajouté que le secteur de la Réserve centrale à Omdurman avait été le point de départ et le vecteur du rassemblement des forces régulières et des troupes mobilisées pour libérer la ville.

Il a également souligné le professionnalisme dont a fait preuve la police en matière de sécurité, malgré des ressources limitées.

La police a repris le contrôle de la sécurité dans la capitale après l'expulsion des milices rebelles.

Il a indiqué que les forces de police réalisent des progrès significatifs, participant activement à la planification et à la préparation des opérations, ainsi qu'aux combats.

Il a conclu : « Nous, et toute la nation soudanaise, espérons qu'après la guerre, nous disposerons d'une police forte, capable de garantir la sécurité et de faire respecter la loi contre quiconque oserait nuire au pays, préservant ainsi sa sécurité et celle des générations futures. »