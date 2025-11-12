Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre le vérificateur général

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui M. Salah Addin Mohammad Osman, vérificateur général de la République du Soudan.

La réunion a porté sur les moyens de surmonter les difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions du Bureau du vérificateur général, ainsi que les questions relatives à l'audit financier, dans le but d'améliorer la performance, l'exactitude et l'indépendance de ce Bureau.

Dans un communiqué de presse, le vérificateur général a indiqué qu'il a informé le président du Conseil de souveraineté des performances du Bureau et des rapports financiers de diverses institutions étatiques, ainsi que du rapport financier 2024 des entités gouvernementales.

Il a dit que les comptes de 398 entités gouvernementales et de 18 banques, ainsi que ceux d'entreprises et d'entités gouvernementales situées dans des États stables, avaient été audités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Salah Addin a indiqué que les finances publiques connaissent une amélioration des recettes, malgré le contexte difficile que témoigne le pays soulignant que les comptes de plusieurs ambassades soudanaises à l'étranger avaient été audités se déclarant pleinement satisfait du travail accompli par le Bureau d'audit malgré les défis auxquels le pays est confronté.

Le vérificateur général a indiqué avoir informé le président du Conseil de souveraineté des conclusions de sa participation à la 25e Conférence internationale de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI 25), qui s'est tenue à Charm el-Cheikh.

Le vérificateur général a ajouté que le président du Conseil de souveraineté s'était engagé à élaborer un cadre pour la mise en oeuvre des recommandations du Bureau d'audit visant à améliorer ses performances. insistant sur le fait que le Bureau jouissait d'une indépendance totale.