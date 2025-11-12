Afrique: Mondial U17 - Le Sénégal croisera l'Ouganda en 16es de finale

11 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les 16es de finale de la Coupe du monde U17, qui se déroule au Qatar.

Les Lionceaux, premiers du groupe C, croiseront l'Ouganda, troisième du groupe K après sa victoire (1-0) contre la France. La rencontre est prévue ce vendredi, à une heure qui reste à confirmer.

En cas de qualification, les protégés de Pape Ibrahima Faye retrouveraient en huitièmes le vainqueur du duel entre l'Allemagne et le Burkina Faso.

Dans les autres affiches africaines, la Zambie affrontera le Mali, avec à la clé un possible face-à-face contre le Maroc, opposé aux États-Unis. L'Égypte défiera la Suisse, la Tunisie sera opposée à l'Autriche et l'Afrique du Sud jouera contre le Japon.

La Côte d'Ivoire est la seule nation africaine éliminée à l'issue des phases de groupes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.