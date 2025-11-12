Afrique: Mondial U17 - Le Sénégal croisera l'Ouganda en 16es de finale

Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les 16es de finale de la Coupe du monde U17, qui se déroule au Qatar.

Les Lionceaux, premiers du groupe C, croiseront l'Ouganda, troisième du groupe K après sa victoire (1-0) contre la France. La rencontre est prévue ce vendredi, à une heure qui reste à confirmer.

En cas de qualification, les protégés de Pape Ibrahima Faye retrouveraient en huitièmes le vainqueur du duel entre l'Allemagne et le Burkina Faso.

Dans les autres affiches africaines, la Zambie affrontera le Mali, avec à la clé un possible face-à-face contre le Maroc, opposé aux États-Unis. L'Égypte défiera la Suisse, la Tunisie sera opposée à l'Autriche et l'Afrique du Sud jouera contre le Japon.

La Côte d'Ivoire est la seule nation africaine éliminée à l'issue des phases de groupes.