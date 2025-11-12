Afrique: Financement de la formation professionnelle - Le Sénégal un pays de référence dans le continent

11 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le Sénégal a été retenu comme pays de référence, en raison de l'expérience réussie et du modèle performant de financement de la formation professionnelle que l'État a bâti, aujourd'hui reconnu à l'échelle africaine. C'est ce qu'a soutenu mardi, le ministre en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapaha Njekk Sarré.

Une délégation venue du Cameroun dans le cadre d'une mission de benchmarking a été reçu lundi, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapaha Njekk Sarré.

Cette visite s'inscrit dans le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) du Cameroun, qui vise la mise en place d'un fonds de financement de la formation professionnelle.

A lire aussi : Données sur l'emploi des jeunes en Afrique : Le Sénégal intègre l'Africa youth employement clock

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Sénégal a été retenu comme pays de référence, en raison de l'expérience réussie et du modèle performant de financement de la formation professionnelle que nous avons bâti, aujourd'hui reconnu à l'échelle africaine », a écrit le ministre mardi à l'issue de cette visite.

D'après M. Sarré, cette mission illustre l'excellence du système sénégalais et l'esprit de la coopération Sud-Sud, fondée sur le partage d'expériences, la mutualisation des savoirs et la promotion conjointe de l'emploi des jeunes sur le continent.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.