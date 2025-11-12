Afrique: Financement de la formation professionnelle - Le Sénégal un pays de référence dans le continent

Le Sénégal a été retenu comme pays de référence, en raison de l'expérience réussie et du modèle performant de financement de la formation professionnelle que l'État a bâti, aujourd'hui reconnu à l'échelle africaine. C'est ce qu'a soutenu mardi, le ministre en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapaha Njekk Sarré.

Une délégation venue du Cameroun dans le cadre d'une mission de benchmarking a été reçu lundi, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapaha Njekk Sarré.

Cette visite s'inscrit dans le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) du Cameroun, qui vise la mise en place d'un fonds de financement de la formation professionnelle.

A lire aussi : Données sur l'emploi des jeunes en Afrique : Le Sénégal intègre l'Africa youth employement clock

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Sénégal a été retenu comme pays de référence, en raison de l'expérience réussie et du modèle performant de financement de la formation professionnelle que nous avons bâti, aujourd'hui reconnu à l'échelle africaine », a écrit le ministre mardi à l'issue de cette visite.

D'après M. Sarré, cette mission illustre l'excellence du système sénégalais et l'esprit de la coopération Sud-Sud, fondée sur le partage d'expériences, la mutualisation des savoirs et la promotion conjointe de l'emploi des jeunes sur le continent.