Sénégal: Entrepreneuriat des jeunes - L'État exploite les opportunités d'un co-financement

La United Bank for Africa (UBA) Sénégal, a réaffirmé l'engagement de la Fondation et du groupe bancaire à renforcer la collaboration avec les autorités sénégalaises en vue de cofinancer et accompagner les jeunes porteurs de projets. C'est ce qui ressort d'une note du ministère de l'Enseignement supérieur publiée mardi.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), Professeur Daouda Ngom, a reçu en audience, conjointement avec son collègue Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, une délégation de la Fondation Tony Elumelu (TEF) et de la United Bank for Africa (UBA).

Cette rencontre, renseigne une note du Mesri placée sous le signe de la coopération public-privé, a permis d'explorer les opportunités de partenariat en faveur du développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Sénégal.

« La délégation, conduite par Julien Kouassi, Directeur général de UBA Sénégal, a réaffirmé l'engagement de la Fondation et du groupe bancaire à renforcer la collaboration avec les autorités sénégalaises en vue de cofinancer et accompagner les jeunes porteurs de projets », rapporte le Mesri.

Promouvoir l'éducation entrepreneuriale dès le secondaire

Selon la même source, cette audience vise aussi à promouvoir l'éducation entrepreneuriale dès le secondaire et le supérieur et aussi à soutenir une croissance économique durable et inclusive.

Le ministre a salué cette initiative et exprimé la disponibilité du gouvernement du Sénégal à favoriser les synergies entre les acteurs publics, privés et académiques. Ceci, pour faire de l'entrepreneuriat un levier majeur du développement national, en cohérence avec la « Vision Sénégal 2050 » portée par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Pour rappel, la Fondation Tony Elumelu, dirigée par Somachi Chris-Asoluka, est la première organisation philanthropique africaine dédiée à l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. À ce jour, elle a soutenu plus de 24 000 entrepreneurs à travers 54 pays africains, dont 111 au Sénégal, contribuant ainsi à la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects.