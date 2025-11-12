Afrique: Le Togo resserre ses liens avec les institutions bancaires africaines

11 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé s'est entretenu lundi à Abou Dhabi avec le directeur général d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Jérémy Awori.

Les échanges ont porté sur trois sujets : le développement du secteur bancaire et financier, le rôle des institutions africaines dans la promotion de la croissance économique, ainsi que le renforcement du partenariat entre le Togo et Ecobank.

Le président du Conseil a également reçu Kammogne Fokam, fondateur du Groupe Afriland First Bank, et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'ouest et du Centre.

M. Gnassingbé a participé hier dans la capitale des Emirats Arabes Unis (EAU) au lancement du Plan national de Développement (PND) du Tchad qui s'inspire de celui mis en oeuvre au Togo il y a quelques années.

