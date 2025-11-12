Togo: Connecter chercheurs et industriels

11 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Université de Lomé accueille depuis lundi la deuxième édition de la Semaine d'Étude Mathématiques-Entreprises (SEME), une initiative internationale dédiée à la mise en synergie entre les chercheurs en mathématiques et les acteurs du monde industriel.

Organisé par l'École Polytechnique de Lomé, l'événement se déroule jusqu'au 14 novembre et vise à apporter des réponses concrètes, par la recherche mathématique, aux problématiques industrielles actuelles.

La SEME constitue une plateforme d'échanges où étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels se retrouvent pour analyser et modéliser des défis technologiques réels rencontrés dans les entreprises. Ces interactions offrent aux industriels des approches novatrices, tout en permettant aux chercheurs d'ancrer leurs travaux dans la réalité économique du pays.

Selon le Professeur Komlan Batawila, premier vice-président de l'Université de Lomé, cette initiative rappelle le rôle fondamental des mathématiques dans des domaines clés comme le génie civil, l'aéronautique, l'électrotechnique, la mécanique, l'informatique ou encore la data science. Il a insisté sur l'importance de renforcer les liens entre l'univers académique et les entreprises, pour soutenir la transformation technologique et économique du Togo.

Pendant plusieurs jours, les participants vont travailler autour de cas concrets proposés par les entreprises, avec l'objectif de proposer des solutions mathématiques applicables. La SEME entend également stimuler les vocations scientifiques, revaloriser les filières mathématiques et démontrer leur impact direct sur le développement.

